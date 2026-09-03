Tribunal revoca suspensión de eventos taurinos en el estado mexicano de Zacatecas

Con esta decisión finalmente las ocho corridas previstas comenzarán a partir del 5 de septiembre.

La resolución fue adoptada por unanimidad al resolver el recurso de queja promovido por el Gobierno del estado contra la medida cautelar concedida el pasado 26 de agosto por una jueza de Distrito al amparo presentado por la asociación civil Proyecto Solovino.

El magistrado Valentín Arredondo planteó declarar fundado el recurso al considerar que la asociación no acreditó el denominado “interés suspensional”, requisito necesario para mantener la protección cautelar. Con esta decisión, quedó sin efecto la suspensión provisional que había frenado temporalmente los festejos de tauromaquia.

Durante la sesión, el magistrado Juan G. Sánchez Iriarte señaló la existencia de un marco jurídico vigente que regula la celebración de espectáculos taurinos en Zacatecas. Hay que recordar que la 'Fiesta de Toros en el estado de Zacatecas' fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial mediante el Decreto aprobado por el Congreso local el 26 de junio de 2013.

Según la argumentación de Sánchez Iriarte, estas disposiciones cuentan con una presunción de constitucionalidad mientras no exista una resolución que determine lo contrario, por lo que las corridas contempladas en el programa de la Fenaza constituyen actualmente una actividad lícita.

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El magistrado añadió que el amparo promovido por Proyecto Solovino no plantea la inconstitucionalidad de todo el conjunto de normas que regulan la tauromaquia en el estado.

La resolución "no supone el cierre definitivo del litigio" y el propio Tribunal dejó abierta la posibilidad de que dentro del procedimiento de amparo se analice posteriormente la procedencia de una suspensión definitiva.

La resolución del Tribunal permite así que se realicen las ocho corridas previstas para conmemorar el quincuagésimo aniversario de la Monumental Zacatecas. Los encierros empiezan este sábado 5 de septiembre con matadores, entre otros, como el español David Fandila 'El Fandi' y los mexicanos Isaac Fonseca, Juan Pablo Sánchez, Diego San Román y Uriel Moreno 'El Zapata'.