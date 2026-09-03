Trump nombra a Adam Telle secretario interino del Ejército tras dimisión de Dan Driscoll

Trump anunció el nombramiento en su red Truth Social, donde describió a Telle como un "gran patriota, respetado por todos".

Telle ocupa actualmente el cargo de secretario adjunto del Ejército para Obras Civiles y anteriormente trabajó como jefe de gabinete del senador republicano Bill Hagerty y durante el primer mandato de Trump ocupó un puesto de enlace con el Senado en la Casa Blanca.

La salida de Driscoll se produjo después de meses de tensiones con Hegseth, ampliamente recogidas por medios estadounidenses, sobre la dirección y transformación del Ejército y el relevo de varios altos mandos.

Algunos de los aliados de Driscoll dentro del Ejército fueron apartados de sus cargos este año por el Pentágono.

Según The Wall Street Journal, Driscoll trasladó al Gobierno de Trump su preocupación por la transformación y preparación del Ejército y consideraba que algunas decisiones de Hegseth estaban perjudicando esos objetivos, especialmente los cambios en la cúpula militar.

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Driscoll, que llevaba unos 18 meses al frente del Ejército, había defendido la modernización tecnológica de la fuerza, incluido el desarrollo de drones, y desempeñado un papel relevante en las negociaciones entre Rusia y Ucrania.

Su salida también ha generado preocupación en el sector de tecnología de defensa, donde era considerado un defensor de la innovación y un puente entre las empresas tecnológicas y el Pentágono.