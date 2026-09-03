Un juez permite avanzar con el plan para erradicar los ciervos de una isla de California

La organización Catalina Island busca exterminar a toda la población de estos animales de la isla en un periodo de cuatro a cinco años bajo el argumento de restaurar los hábitats nativos de la isla.

De acuerdo con la organización sin fines de lucro, los ciervos consumen un arbusto nativo que ha propiciado el crecimiento de una especie de pasto invasor que se incendia con rapidez y propaga el fuego con mayor facilidad.

Estos pastos también contribuyen a la erosión y reducen la cantidad de agua que llega a los acuíferos, además de afectar al hábitat y las fuentes de alimento de especies nativas como el zorro endémico de Catalina.

El plan, sin embargo, ha generado indignación pública y la oposición de residentes y activistas por los derechos de los animales, quienes consideran excesiva la exterminación de una población que ha formado parte del paisaje de Santa Catalina por casi un siglo, han intentado frenar este exterminio en tribunales.

El juez Curtis A. Kin rechazó provisionalmente la petición de los demandantes para suspender el proyecto. En su decisión, consideró que el inicio de la fase preliminar no supondría un daño irreparable, ya que la erradicación propiamente dicha no está prevista hasta junio de 2027, de acuerdo a información citada este jueves por USA Today.

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La resolución definitiva sobre la medida cautelar se espera en un plazo de 90 días.

"Todos los que amamos la Isla Catalina deseamos lo mismo: una isla segura y saludable", declaró David Solomon, presidente y director ejecutivo interino de la organización conservacionista en un comunicado.

"Durante más de 50 años, la organización ha trabajado junto a la comunidad para cuidar la flora, la fauna y los espacios naturales autóctonos de Catalina. Mantenemos nuestro compromiso de proteger la isla que tanto valoramos", añadió.

En internet, una petición en línea contra la medida ha acumulado más de 32 000 firmas, iniciativa creada por la Coalición para salvar a los ciervos de la isla.

Entre los opositores también está la supervisora ​​del condado de Los Ángeles, Janice Hahn, cuyo distrito incluye la isla, y quien defiende mantener una población de unos 200 ejemplares, mientras que el jefe de bomberos del condado ha advertido de que eliminar todos los ciervos podría aumentar la cantidad de vegetación combustible en algunas zonas.

Los ciervos fueron introducidos en Santa Catalina a finales de la década de 1920, cuando unos 22 ejemplares fueron trasladados a la isla para la caza deportiva. Su población llegó a alcanzar aproximadamente los 2.000 animales.