Una marea vestida de blanco y negro se prepara para el concierto de Rosalía en Puerto Rico

El concierto de San Juan estaba programado para ser el cierre de la gira, pero Rosalía subirá finalmente las próximas semanas a escenarios de Orlando y Miami (Estados Unidos) debido a que tuvo que aplazar esas funciones en junio por "una emergencia familiar".

"Espero algo espiritual, algo bonito, algo que vamos a recordar por el año completo", afirmó a EFE a la entrada de la principal sala de espectáculos de la isla Jeicy Chávez, de 38 años.

Entre los fanáticos hay una gran expectación ante los posibles invitados que puedan asistir a este concierto y a su famoso confesionario en la tierra natal de su expareja, el artista Rauw Alejandro.

Mientras que para Chávez cualquier invitado sería adecuado y lo que espera son "sorpresas", algunos fanáticos apuntaron alto, a Bad Bunny, como Naa Ramírez, de 25 años.

"Me encanta su producción. Espero ver buena música", dijo a EFE este seguidor de Rosalía.

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Una expectación que se refleja en las entradas de su espectáculo, que están completamente vendidas, según anunció en redes sociales hace unos días JL Promotions, productora del concierto.

Tras su paso por Europa, Estados Unidos y diversos países de Latinoamérica, Rosalía llega a Puerto Rico para presentar 'Lux', el cuarto álbum de estudio de la cantante.

Además del éxito de su gira, Rosalía fue galardonada como la 'Mujer del Año' en la ceremonia de Billboard Mujeres Latinas en la Música 2026, en Miami.