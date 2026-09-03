Venezuela dice que "no es suficiente" la flexibilización de sanciones y pide el cese total

"Hemos estado en una etapa de apertura de la inversión, se flexibilizan algunas medidas pero no es suficiente", dijo la alta funcionaria en una entrevista con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Desde la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero de este año, la relación entre Venezuela y Estados Unidos pasó de la confrontación a un progresivo acercamiento con el levantamiento de sanciones y una creciente normalización.

Washington ha flexibilizado su esquema de sanciones a los sectores de petróleo y minería y al sistema financiero público.

Henao aseguró que el Gobierno de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, seguirá "pidiendo el cese completo de las sanciones" con el fin de garantizar que el país sea una "potencia energética".

A su juicio, el país suramericano "juega un papel fundamental" en el equilibrio energético mundial, por lo que considera "imposible sacar a Venezuela de esa ecuación".

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"Nosotros somos justamente garantía de ese equilibrio energético y un suplidor que está allí, a la mano, es un suplidor confiable y que, definitivamente, pone esos recursos a disposición del mundo para poder (...) atender toda la demanda", dijo.

La ministra calificó de "hito histórico" la firma el miércoles de acuerdos con empresas como la estadounidense Chevron que permitirán la adhesión de los bloques Carabobo 1 y Carabobo 2 a Petroindependencia, constituida entre la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y la compañía norteamericana, para la expansión de sus operaciones.

"Ya empezamos a ver la movilización de los primeros equipos de taladros hacia esas zonas para ese desarrollo", anunció Henao, quien señaló que se proyecta que la producción de las empresas con participación de Chevron pase de unos 270.000 barriles por día (bpd) en los que está actualmente a más de 300.000 este mismo año.

Además, estima que posteriormente esté "sobre los 700.000 barriles" diarios.

Estos acuerdos fueron firmados en Caracas junto al secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, que visitó la capital venezolana menos de una semana después de que el mandatario de EE.UU., Donald Trump, y Rodríguez anunciaran el gran acuerdo bilateral.

Este convenio permitirá el desarrollo de 17 campos con un total de 65.000 millones de barriles, una quinta parte de los más de 303.000 millones de barriles que tiene Venezuela en reserva, la mayor del mundo.