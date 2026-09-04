Rescatan con vida a dos trabajadores de un túnel diez días después de la riada en Nepal

Los supervivientes fueron identificados como Sanjay Sah y Kabir Maharjan, según responsables implicados en la operación de rescate.

Los equipos nepalíes habían escuchado voces procedentes del interior del túnel, lo que elevó las esperanzas de encontrar a más supervivientes, informó este viernes Ram Neupane, diputado e ingeniero que participa en el operativo.

Neupane explicó que los equipos escucharon voces en el interior y que, a partir de ese momento, intensificaron las labores para alcanzar a las personas atrapadas.

“El equipo de rescate ha recibido información de que se oyen voces humanas desde el interior. Los equipos de rescate del Ejército de Nepal y de la Policía Armada han entrado en el túnel y han intensificado la operación”, escribió Neupane en Facebook.

El diputado aseguró que los rescatistas habían confirmado que las voces procedían de más de una persona y que lograron establecer una breve comunicación con quienes permanecían dentro.

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Según Neupane, los equipos gritaron hacia el interior “no tengan miedo, estamos rescatándolos”, a lo que recibieron como respuesta un “de acuerdo”.

Los primeros informes recopilados por la Asociación Independiente de Productores de Energía de Nepal indicaban que 42 trabajadores y empleados habían quedado atrapados en la central subterránea del proyecto, con una capacidad de 60 megavatios.

El proyecto hidroeléctrico Trishuli 3A está situado en el distrito de Nuwakot, al norte de Katmandú, una de las zonas golpeadas por las riadas.

La operación forma parte del amplio dispositivo de búsqueda desplegado tras las inundaciones y deslizamientos de tierra que golpearon Nepal el pasado 26 de agosto y dejaron cientos de muertos y miles de desaparecidos.

El rescate de Sah y Maharjan se produce diez días después de la catástrofe, cuando las posibilidades de encontrar supervivientes habían disminuido y buena parte de las operaciones se concentraban ya en la recuperación de cadáveres y la identificación de las víctimas.