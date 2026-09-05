Dos muertos y 59 heridos tras explosión en recinto militar en Bolivia

La intensa detonación ocurrió alrededor de las 14h30 locales (18H30 GMT) en Viacha, a 30 km de la sede de gobierno.

Viviendas con ventanas rotas, escombros volando por los aires y una densa columna de humo negro que se elevó en medio de la ciudad: las imágenes quedaron grabadas en videos ciudadanos difundidos por medios locales.

En los alrededores del recinto militar, decenas de policías cerraron el paso a los transeúntes y a la prensa, constató un colaborador de la AFP.

En el lugar “se ha podido comprobar que hay dos personas fallecidas”, dijo a los medios el coronel policial Roger Roca, vocero de la institución.

Además, elevó el número de heridos a 59 y aseguró que otras siete personas se reportaron como desaparecidas.

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Un informe anterior daba cuenta de 58 heridos y no precisaba decesos.

La autoridad policial señaló que las víctimas todavía no habían sido “totalmente identificadas” y que en las próximas horas se desplegarán trabajos para remover los escombros.

“Se tiene controlado el incidente”, aseguró. Bomberos trabajaban con camiones cisternas en el lugar para reducir el foco de calor, según imágenes difundidas por medios locales.

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Investigación

El presidente Rodrigo Paz expresó su “profunda solidaridad con las familias de las personas fallecidas, con quienes resultaron heridas y con todos los vecinos afectados por las explosiones”.

“He instruido, además, que se realice una investigación minuciosa, técnica y transparente sobre lo sucedido. Debemos establecer con absoluta claridad las causas de este hecho, verificar el cumplimiento de los protocolos de seguridad y determinar las responsabilidades que correspondan”, afirmó en X el mandatario.

Más temprano, un comunicado del Ministerio de Defensa informó que “el material que detonó correspondía a fuegos artificiales” asignados a la institución.

Ernesto Justiniano, ministro de Defensa, ordenó “mantener todos los medios necesarios para la atención de los heridos, apoyar a las familias y a los vecinos afectados” y “realizar una evaluación completa de los daños”.

“En este momento, nuestra prioridad está en las personas: atender a los heridos, acompañar a sus familias y continuar las labores de búsqueda y verificación”, agregó el ministro.