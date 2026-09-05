Nepal mantiene las búsquedas 11 días después de la riada tras nuevos rescates con vida

El ministro del Interior, Sudhan Gurung, afirmó tras los rescates que los hallazgos habían dejado “un rayo de esperanza” y aseguró que las operaciones continuarían dentro de los túneles.

La búsqueda sigue activa en varios de los complejos hidroeléctricos más afectados, con apoyo de especialistas de la India, China y Corea del Sur, según las últimas actualizaciones oficiales del Gobierno nepalí.

Este sábado un ciudadano chino fue rescatado de un túnel de Upper Trishuli-1, en Rasuwa, en una operación conjunta del Ejército nepalí y un equipo surcoreano, apenas un día después de que otros dos trabajadores fueran encontrados vivos en Upper Trishuli 3A tras permanecer atrapados desde el 26 de agosto.

Upper Trishuli-1 concentra uno de los mayores operativos, más de 1400 personas vinculadas al proyecto se encontraban ahí cuando se produjo la catástrofe, 557 permanecen sin localizar y alrededor de 115 podrían haber quedado atrapadas en la zona de la presa y el túnel principal, según la empresa promotora.

Los equipos trabajan allí con bombas para retirar agua, drones, perros rastreadores y maquinaria pesada, aunque el acceso sigue condicionado por la destrucción de carreteras y puentes y por los grandes depósitos de barro y escombros acumulados tras la riada.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las operaciones avanzan ya hacia su segunda semana en unas condiciones que obligan en algunos puntos a abrirse paso metro a metro bajo tierra, pero los rescates de las últimas horas han impedido que el paso del tiempo cierre todavía la posibilidad de encontrar a más personas con vida.

El último balance consolidado por la Policía de Nepal elevaba a 1.344 los cuerpos y restos humanos recuperados y a 4.887 las personas todavía sin localizar, mientras los cuerpos de seguridad participan en un operativo que continúa también en comunidades de Rasuwa y Nuwakot y a lo largo del corredor del Trishuli, donde equipos terrestres y helicópteros buscan desaparecidos, evacúan a afectados y llevan suministros a poblaciones aisladas por la destrucción de carreteras y puentes.