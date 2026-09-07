Al menos 7 muertos en un ataque atribuido a Riad contra una prisión en Yemen, según hutíes

"Se han recuperado hasta el momento siete cuerpos de muertos y siete heridos. Se espera que el balance inicial aumente a medida que continúen las operaciones de búsqueda de víctimas atrapadas bajo los escombros", indicó el portavoz del Ministerio de Salud de los hutíes, Anees al Asbahi, en su cuenta oficial de X.

El responsable apuntó que entre las víctimas mortales confirmadas se encuentra un niño, mientras que una madre resultó herida al tiempo que visitaban ambos a familiares en la prisión central de Al Yauf, provincia controlada en gran parte por los hutíes.

Hasta el momento, la coalición no ha reaccionado ante esta información.

Por otro lado, el portavoz militar de los hutíes, Yahya Sarea, señaló que "el enemigo saudí ha intensificado la escalada lanzando ataques aéreos y cometiendo masacres, la más reciente de las cuales fue la de Al Yauf, además de realizar vuelos de reconocimiento y suministrar armamento a sus mercenarios".

Y advirtió que esta "agresión" contra el Yemen "no quedará impune".

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El Yemen ha registrado otros ataques contra prisiones en varias ocasiones durante la actual guerra, que comenzó a finales de 2014.

En 2022, un ataque también atribuido a la coalición liderada por Riad impactó en un centro de detención en la provincia septentrional de Saada, en el que murieron al menos 87 presos.

Esta acción se produce en medio del recrudecimiento del conflicto en varios frentes en el Yemen y fuera de las fronteras del país.

En paralelo, los hutíes, uno de los pocos grupos activos aliados de Irán que todavía mantienen una fuerza considerable, han emprendido ofensivas militares contra territorio bajo control del Gobierno yemení, especialmente en Marib -una provincia rica en petróleo- y la costa del mar Rojo.

El nuevo estallido de la violencia en el Yemen amenaza con reactivar un conflicto que ha permanecido congelado desde 2022, cuando los insurgentes y el Gobierno acordaron una tregua mediada por la ONU que, pese a que expiró poco después, se ha mantenido hasta el inicio de esta escalada de mediados de julio.