Asunción: Vela encendida en un altar causó voraz incendio

Un incendio destruyó parcialmente en la noche del lunes una vivienda en el barrio San Pablo de la ciudad de Asunción y bomberos reportaron que la causa habría sido una vela que quedó encendida en un altar religioso.

El incendio fue inicialmente reportado al sistema 911 de la Policía Nacional y contenido por Bomberos de Asunción. Sin embargo, las llamas volvieron a avivarse posteriormente y tomaron intervención rescatistas de la Compañía 1 del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay.

En conversación con ABC Color, el teniente Matías Sánchez, de los Bomberos Voluntarios, comentó que las personas que residían en la vivienda, una pareja de sexagenarios, apuntó a una vela que quedó encendida en un altar como la probable causa del siniestro.

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Ambas personas fueron trasladadas a un centro asistencial.

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El teniente Sánchez indicó que las pérdidas materiales causadas por el incendio fueron “importantes”. Las llamas no se extendieron a viviendas contiguas a la afectada.

Recomendación de bomberos

El bombero recomendó a la ciudadanía no dejar velas encendidas dentro de sus casas, además de otras medidas de prevención de incendios como no sobrecargar tomas de corriente eléctrica conectando demasiados dispositivos.