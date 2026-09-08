Clima en Paraguay: ¿Cuánto subirá la temperatura y dónde va a llover hoy?

En su pronóstico de este martes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada fresca a cálida con cielos mayormente nublados y vientos variables.

Si bien en la mayor parte del país no se esperan lluvias o tormentas eléctricas hoy, se podrían registrar precipitaciones dispersas en algunas zonas del norte y este.

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Sin embargo, las lluvias se extenderían a la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción, desde mañana, miércoles. El jueves se esperan tormentas también en gran parte del país.

Fresco a cálido

Las temperaturas siguen siendo bajas este martes, pero van en aumento, con temperaturas máximas de 26 grados centígrados en Asunción, 24 en Ciudad del Este y Encarnación, y hasta 31 en el Chaco. Las mínimas de hoy estarían entre 8 grados en el sur del país y hasta 17 en el norte.

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Ciudad Temperatura mínima del martes Temperatura máxima del martes Concepción 13 °C 28 °C San Pedro 12 °C 28 °C Caacupé 11 °C 26 °C Villarrica 10 °C 15 °C Coronel Oviedo 11 °C 26 °C Caazapá 9 °C 25 °C Encarnación 8 °C 24 °C San Juan Bautista 8 °C 24 °C Paraguarí 11 °C 25 °C Ciudad del Este 11 °C 24 °C Asunción 11 °C 26 °C Pilar 8 °C 24 °C Pedro Juan Caballero 15 °C 27 °C Salto del Guairá 14 °C 24 ºC Pozo Colorado 12 °C 28 °C Fuerte Olimpo 17 °C 31 °C Mariscal Estigarribia 13 °C 30 °C

Los índices volverían a subir levemente mañana, con una máxima de 28 grados en la capital, aunque el jueves se situarían de nuevo en niveles similares a los de hoy.