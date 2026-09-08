Clima
08 de septiembre de 2026 a la - 05:27

Clima en Paraguay: ¿Cuánto subirá la temperatura y dónde va a llover hoy?

Vista del Lago Ypacaraí desde San Bernardino, en un día nublado
Natalia Daporta

Aunque el ambiente se mantiene fresco, la temperatura en Paraguay va en aumento luego del frío del lunes. Además, desde hoy se esperan lluvias en algunas zonas del país.

Por ABC Color

En su pronóstico de este martes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada fresca a cálida con cielos mayormente nublados y vientos variables.

Si bien en la mayor parte del país no se esperan lluvias o tormentas eléctricas hoy, se podrían registrar precipitaciones dispersas en algunas zonas del norte y este.

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Sin embargo, las lluvias se extenderían a la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción, desde mañana, miércoles. El jueves se esperan tormentas también en gran parte del país.

Fresco a cálido

Las temperaturas siguen siendo bajas este martes, pero van en aumento, con temperaturas máximas de 26 grados centígrados en Asunción, 24 en Ciudad del Este y Encarnación, y hasta 31 en el Chaco. Las mínimas de hoy estarían entre 8 grados en el sur del país y hasta 17 en el norte.

CiudadTemperatura mínima del martesTemperatura máxima del martes

Concepción

13 °C

28 °C

San Pedro

12 °C

28 °C

Caacupé

11 °C

26 °C

Villarrica

10 °C

15 °C

Coronel Oviedo

11 °C

26 °C

Caazapá

9 °C

25 °C

Encarnación

8 °C

24 °C

San Juan Bautista

8 °C

24 °C

Paraguarí

11 °C

25 °C

Ciudad del Este

11 °C

24 °C

Asunción

11 °C

26 °C

Pilar

8 °C

24 °C

Pedro Juan Caballero

15 °C

27 °C

Salto del Guairá

14 °C

24 ºC

Pozo Colorado

12 °C

28 °C

Fuerte Olimpo

17 °C

31 °C

Mariscal Estigarribia

13 °C

30 °C

Los índices volverían a subir levemente mañana, con una máxima de 28 grados en la capital, aunque el jueves se situarían de nuevo en niveles similares a los de hoy.