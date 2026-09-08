Clima en Paraguay: ¿Cuánto subirá la temperatura y dónde va a llover hoy?

En su pronóstico de este martes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada fresca a cálida con cielos mayormente nublados y vientos variables.
Si bien en la mayor parte del país no se esperan lluvias o tormentas eléctricas hoy, se podrían registrar precipitaciones dispersas en algunas zonas del norte y este.
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Sin embargo, las lluvias se extenderían a la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción, desde mañana, miércoles. El jueves se esperan tormentas también en gran parte del país.
Fresco a cálido
Las temperaturas siguen siendo bajas este martes, pero van en aumento, con temperaturas máximas de 26 grados centígrados en Asunción, 24 en Ciudad del Este y Encarnación, y hasta 31 en el Chaco. Las mínimas de hoy estarían entre 8 grados en el sur del país y hasta 17 en el norte.
|Ciudad
|Temperatura mínima del martes
|Temperatura máxima del martes
Concepción
13 °C
28 °C
San Pedro
12 °C
28 °C
Caacupé
11 °C
26 °C
Villarrica
10 °C
15 °C
Coronel Oviedo
11 °C
26 °C
Caazapá
9 °C
25 °C
Encarnación
8 °C
24 °C
San Juan Bautista
8 °C
24 °C
Paraguarí
11 °C
25 °C
Ciudad del Este
11 °C
24 °C
Asunción
11 °C
26 °C
Pilar
8 °C
24 °C
Pedro Juan Caballero
15 °C
27 °C
Salto del Guairá
14 °C
24 ºC
Pozo Colorado
12 °C
28 °C
Fuerte Olimpo
17 °C
31 °C
Mariscal Estigarribia
13 °C
30 °C
Los índices volverían a subir levemente mañana, con una máxima de 28 grados en la capital, aunque el jueves se situarían de nuevo en niveles similares a los de hoy.