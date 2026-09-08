“Llamar la atención de manera sobrenormal”: Policía explica intervención frente a casa de Cartes

El director de Policía de Asunción, comisario Francisco Ávalos, sostuvo que la aprehensión de dos referentes del Partido Patria Querida (PPQ) durante una manifestación frente a la residencia del expresidente Horacio Cartes se produjo luego de que estos se negaran a retirarse de un sector cercano al acceso de la vivienda y rechazaran identificarse ante los agentes intervinientes.

Explicó que el reporte recibido indica que unas 10 personas llegaron hasta la residencia ubicada sobre la avenida España para realizar una protesta.

Agregó que los agentes apostados en el lugar solicitaron a los manifestantes que se trasladaran a otro sector de la vereda donde no existieran accesos a viviendas ni posibles obstáculos para el ingreso o salida de personas.

Lea más: Paz Castaing critica detención tras manifestación frente a casa de Cartes

Frente a los portones de acceso a casa de Cartes

Ávalos señaló que los manifestantes pretendían ubicarse frente a los portones de acceso de la residencia de Cartes y que, ante la negativa de moverse, los uniformados insistieron en el pedido.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Se les solicitó la identificación, ahí creo que se generó el principal problema, se ofuscaron y empezaron a forcejear. Prácticamente, se resistieron a la intervención, razón por la cual se procedió al traslado de los mismos a la comisaría”, afirmó.

Detenidos rechazan la versión policial

Sin embargo, el candidato a edil Sebastián Garay negó que los manifestantes se hayan instalado frente al portón de acceso o que se hayan negado a identificarse.

Aseguró que la actividad consistió en una protesta pacífica sobre la vereda y que tanto él como el concejal asunceno Pablo Callizo fueron aprehendidos de manera violenta únicamente por realizar la manifestación frente a la residencia del exmandatario.

Al respecto, el comisario refirió que cuentan con evidencias que respaldan la versión de que los manifestantes ocuparon un sector cercano al acceso y se negaron a proporcionar sus datos personales.

La frase que llamó la atención

Ávalos, asimismo, afirmó que se trataba de la segunda ocasión en que el grupo intentaba instalarse en el mismo lugar y atribuyó esa decisión a una intención de buscar protagonismo mediático de manera -según su expresión- irregular.

“Es la segunda vez que buscaban instalarse ahí, entendiendo que la razón principal es llamar de manera sobrenormal la atención; entonces, se les pidió que vayan al otro sector donde no existe entrada a ninguna vivienda”, expresó.

Consultado posteriormente sobre el significado de esa expresión, el comisario respondió que los manifestantes estaban “creando algún tipo de conflicto”.

¿Hubo trato preferencial hacia Horacio Cartes?

El director policial rechazó que la intervención haya obedecido a un supuesto privilegio hacia Cartes, aunque reconoció que su residencia cuenta con resguardo policial permanente debido a su condición de exmandatario.

Ávalos sostuvo que cualquier ciudadano puede solicitar la liberación de espacios ocupados frente a su vivienda y que la actuación policial respondió a la necesidad de evitar obstáculos en los accesos.

“Siempre vamos a tratar de precautelar el bien mayor, que es el derecho de manifestarse, pero sin necesidad de obstaculizar la necesidad de otras personas”, manifestó.

Asimismo, indicó que la Policía suele quedar en medio de las protestas, entre las demandas de los manifestantes y la obligación de resguardar el orden público. Añadió que el uso de la fuerza constituye el último recurso en este tipo de procedimientos.

Protesta con peluches que terminó en la comisaría

La movilización, denominada por sus organizadores como una “manifestación de peluches”, tenía como objetivo respaldar los reclamos de reajuste salarial de médicos del sector público y cuestionar el uso de recursos estatales.

No obstante, los participantes denunciaron que fueron despojados de sus pertenencias, esposados y trasladados hasta la Comisaría 10ma. de Asunción, donde permanecieron retenidos durante varias horas.

Según relataron, incluso los peluches utilizados durante la protesta fueron llevados por los agentes hasta la sede policial.

Tras la comunicación con el Ministerio Público y la identificación de los involucrados, los dos dirigentes opositores recuperaron su libertad.