Autoridad sanitaria de Paraguay pidió notificar indicios de gripe aviar tras caso uruguayo

"Es una enfermedad de notificación obligatoria al Senacsa (Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal paraguayo), dijo la coordinadora del Programa de Enfermedades de Ave, Ady Lizza Jacquet, quien solicitó a la población estar atenta a la muerte repentina de las aves, decaimiento, fiebre, plumas erizadas, dificultad respiratoria, cresta de color azulado, entre otros.

Jacquet indicó en un video publicado en X que la influencia aviar es "altamente contagiosa" y representa un "riesgo para la producción" y la sanidad de los animales.

Sostuvo que el virus se transmite por contacto directo con aves infectadas, mediante las heces, secreciones, equipos, ropa o vehículos contaminados.

Para una "mejor protección", la coordinadora instó a usar desinfectantes y ropa expulsiva y evitar el contacto con aves que pudieran tener signos de contagio.

El Senacsa emitió el viernes una "alerta sanitaria" para solicitar a sus funcionarios, productores y a la ciudadanía en general que notifiquen cualquier caso de aves enfermas o muertas.

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La medida se adoptó después de que las autoridades de Uruguay informaran sobre casos de gripe aviar detectados en el departamento (provincia) de Colonia, lo que llevó al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de ese país a declarar la emergencia sanitaria, por medio de la cual se restringen los movimientos de aves de traspatio y aves que no sean controladas a través del Sistema de Monitoreo Avícola.

En febrero pasado, Uruguay declaró también la emergencia sanitaria por gripe aviar.