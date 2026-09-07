Bosnia retira a diplomáticos de Belgrado tras funeral de Mladic

El ministro de Exteriores de Bosnia-Herzegovina, Elmedin Konakovic, anunció que retirará de la legación en Belgrado a todo el personal que sea posible sin necesidad de autorización de otras instituciones estatales.

El embajador y el cónsul, sin embargo, permanecerán en sus puestos, ya que su retirada requiere de la aprobación de la Presidencia tripartita de Bosnia-Herzegovina, integrada por un representante serbobosnio, otro bosniocroata y un bosniomusulmán.

Bosnia-Herzegovina cuenta con un sistema federal en el que las autoridades centrales de Sarajevo están muy limitadas por el poder de los entes que conforman el Estado, incluida la secesionista Republica Srpska, de mayoría serbobosnia y donde Mladic es considerado un héroe.

"Si pudiera, rompería hoy mismo las relaciones diplomáticas con Serbia", afirmó Konakovic durante una rueda de prensa en Sarajevo tras el funeral, según informó la televisión pública TV Federalna.

Al entierro de Mladic acudieron numerosas autoridades serbias, incluidos ministros, y se celebró con honores militares.

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La Oficina del Alto Representante para Bosnia y Herzegovina advirtió que glorificar a criminales de guerra condenados y negar el genocidio y otros crímenes "genera divisiones, causa más dolor a las víctimas y sus familias y socava el proceso de reconciliación".

Por su parte, el ministro de Exteriores croata, Gordan Grlic Radman, aseguró este lunes que la exaltación de Mladić en Serbia es incompatible con los valores de la UE, especialmente teniendo en cuenta que el país está inmerso en unas negociaciones de adhesión al bloque.

"Esta exaltación de un criminal de guerra es realmente incompatible con los valores europeos", afirmó el ministro croata, según recoge la televisión regional N1 desde Zagreb.

Mladic, antiguo comandante de las fuerzas serbobosnias durante la guerra de Bosnia, fue detenido en Serbia en 2011, después de casi 16 años prófugo, y entregado al Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia.

En 2017, ese tribunal lo condenó a cadena perpetua por varios cargos, entre ellos genocidio por su papel en la masacre de Srebrenica de 1995, en la que fueron asesinados más de 8.000 hombres y niños musulmanes bosnios, así como por crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra relacionados con el asedio de Sarajevo.

El llamado 'carnicero de los Balcanes', que falleció con 83 años a finales de agosto en una celda en La Haya, fue enterrado tras una ceremonia celebrada en la iglesia de San Lucas de Belgrado, en la que miembros del Ejército serbio cubrieron el féretro con las banderas de Serbia y de la República Srpska.

El cortejo fúnebre fue encabezada por policías en motocicleta y miles de ciudadanos aplaudieron a lo largo del recorrido, según las imágenes retransmitidas por la emisora regional N1.