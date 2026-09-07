Empresario cercano a Milei justifica su inversión en compañía de las islas Malvinas

Elsztain, presidente del Grupo IRSA y del Banco Hipotecario, confirmó que posee una participación accionarial del 2 % en FIH Group, anteriormente denominada Falkland Islands Company (FIC).

"La idea, que coincide con la estrategia diplomática de nuestro país desde hace décadas, era estrechar lazos sociales, económicos, culturales y productivos con las islas Malvinas a través de una empresa argentina que podía ayudar en el reclamo de soberanía", dijo el empresario en una carta abierta publicada este lunes en el diario argentino La Nación.

Ese medio había hecho mención en la víspera a una inversión de Elsztain en FIC tres días después de que Milei anunciara que acelerará y buscará endurecer las sanciones a empresas -y sus directivos, accionistas y proveedores- que operen sin autorización de Argentina en las Malvinas, archipiélago administrado por el Reino Unido desde su ocupación en 1833.

Elsztain contó que en 2005 empezó a adquirir acciones en bolsa de FIC, a la que describió como "una compañía de enorme relevancia estratégica y económica en las Malvinas que tiene a cargo temas inmobiliarios, agropecuarios, hoteleros, entre otros".

En 2017, el inversionista hizo una oferta para quedarse con el control de la empresa, con la idea, según él, de que "una causa así podía contagiar a cientos de empresarios y ciudadanos argentinos" a acompañarlo "en la oportunidad de transformar" la relación con las islas "a partir del desarrollo económico y social".

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Su oferta fue bloqueada y rechazada por las autoridades del Reino Unido.

"Mi empresa solo pudo mantener la participación minoritaria que había comprado a través del mercado -cercana al 2 %- que tiene hoy, y la mayoría terminó en manos de Staunton Holdings Ltd", afirmó Elsztain, uno de los más reconocidos empresarios de Argentina.

El presidente del Grupo IRSA aseguró también que defiende desde siempre el reclamo argentino de soberanía sobre las Malvinas.

"Pensar que podría haber aportado algo desde mi rol empresarial en este tema valió la pena, aunque haya fracasado. Si pudiera, no dudaría en volver a intentarlo -y quién dice, quizás vuelva a pasar", afirmó.