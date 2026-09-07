Estados Unidos concentra casi siete de cada diez exportaciones mexicanas de café

La posición cobra relevancia ante el tamaño del mercado estadounidense, que consumió unos 25,4 millones de sacos de 60 kilogramos en el ciclo 2024/25, según los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), con información del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés).

Los datos abordados durante Expo Café 2026, encuentro de productores, industriales, comercializadores, tostadores y especialistas del sector, evidenciaron la distancia entre Estados Unidos y los demás compradores de café mexicano: Bélgica, con el 13,6 %; Alemania, el 7,8 %; Francia, el 3 %, e Italia, el 2,4 %.

A la oportunidad exportadora se suma el crecimiento del propio mercado mexicano que, de acuerdo con la firma de investigación Technavio, prevé que aumente a una tasa anual compuesta del 5,9 % entre 2025 y 2029, y que su tamaño crezca en unos 1.080 millones de dólares durante ese periodo.

Para el presidente de la Asociación Nacional de la Industria del Café (Anicafé), Félix Martínez, este dinamismo refleja además una transformación de la industria mexicana, que ha dejado de depender exclusivamente de la producción nacional y genera cada vez más valor mediante el procesamiento, la comercialización y la exportación.

Sin embargo, el avance del mercado cafetero contrasta con el ritmo del campo, donde la producción mexicana de café cereza llegó a 1,08 millones de toneladas en el ciclo 2024/25, frente a 1,06 millones del periodo anterior.

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Esto representó un incremento de apenas un 1,9 %, según datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

Este contraste fue una de las problemáticas planteadas en Expo Café, donde el director general de Tradex, Marcos Gottfried, empresa organizadora del encuentro, puso el foco en el desafío de que la expansión del negocio se traduzca también en mayor productividad y rentabilidad para quienes producen el grano.

La industria mexicana combina su condición de productora y exportadora con la importación de café para complementar la oferta y mantener en funcionamiento su capacidad de procesamiento durante todo el año.

El presidente de Anicafé, Félix Martínez, explicó que una parte del café que ingresa al país puede ser procesada y transformada para posteriormente ser reexportada con valor agregado, por lo que, a su juicio, las importaciones no representan necesariamente una debilidad de la producción nacional.

De acuerdo con información del USDA, en el ciclo 2024/25, México exportó alrededor de 2,9 millones de sacos de 60 kilogramos equivalentes en café verde y registró un saldo comercial positivo en volumen de unos 530.000 sacos.

La cadena exportadora abarca desde la producción del grano hasta su procesamiento, tostado y comercialización, actividades que permiten incorporar valor agregado al producto antes de su venta en los mercados internacionales.

Expo Café 2026 sirvió como punto de encuentro para discutir estas oportunidades en un sector que busca aprovechar tanto la expansión del mercado interno como su acceso al estadounidense, sin perder de vista las necesidades de su base productiva.

A la inauguración acudieron, entre otros, el representante de la Embajada de la República de Indonesia, Toferry Primanda Soetikno; el embajador de la República de Panamá, Abraham Martínez Montilla; la representante de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Claudia Ramírez; y René Ávila, del Servicio de Manejo Sostenible AMSA.