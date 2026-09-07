Incendio forestal aún activo devora más de 3.000 hectáreas en el noreste de Colombia

El fuego, que según el alcalde del municipio, Huber Sánchez, habría sido provocado de manera intencional, ha dejado grandes daños en el ecosistema, pérdidas agrícolas y amenaza, además, las fuentes hídricas de la región.

"Este es un incendio provocado y el llamado a la gente es a la conciencia; por la irresponsabilidad de una sola persona no se puede hacer este daño ecológico que afecta a la fauna y la flora”, sostuvo a EFE Sánchez, señalando que la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental (Corponor) lidera las indagaciones sobre los responsables.

El fuego comenzó el pasado sábado en la vereda Berlín y avanzó con rapidez hacia los sectores de La Estancia y El Roque, de este municipio colombiano.

“El problema ha sido que la topografía del terreno a veces no permite controlarlo fácilmente. El fuego está lejos del casco urbano, pero seguimos eliminando focos para evitar la propagación", agregó Sánchez.

Por su parte, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, se refirió al avance de las llamas y a las gestiones del Gobierno nacional para contener las llamas: “En Ábrego, Norte de Santander, el incendio avanza ladera arriba, hacia la parte alta del cerro, sin amenaza para el casco urbano. Bomberos de Ocaña ya refuerzan y se tramita apoyo aéreo”, indicó en la cuenta de X.

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Luzary Jácome, habitante de Ábrego que ha seguido de cerca la emergencia desde el casco urbano, describió a EFE momentos de tensión ante el descontrol del fuego y la escasez de insumos técnicos para sofocarlo.

“Han venido atendiendo la emergencia voluntarios de la zona, campesinos y la Defensa Civil de Ábrego, pero prácticamente no tienen maquinaria. La noche del domingo fue una cosa horrible, el incendio estaba demasiado fuerte y con mucha brisa. Lo que se pide es que se logre controlar porque está acabando con los nacimientos de agua”, relató Jácome.

A las labores de contención lideradas por los pobladores locales y la Defensa Civil se sumó un contingente del Cuerpo de Bomberos de Ocaña con una docena de unidades, buscando frenar las llamas que se desplazan hacia áreas de alta montaña.

Colombia está sufriendo graves incendios forestales en las últimas semanas, algunos de ellos premeditados, sucesos que se agravan por la situación de sequía que sufren amplias regiones del país a consecuencia del fenómeno de El Niño.