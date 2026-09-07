Japón revisa al alza la subida del PIB del segundo trimestre hasta el 0,4 % interanual

El consumo privado, que representa en torno al 60 % de la economía del país asiático y que en las cifras preliminares publicadas en agosto se mantuvo sin cambios, pasó a crecer un 0,1 % interanual, según los datos revisados publicados por la oficina del gabinete japonés.

No obstante, las exportaciones, que en las cifras preliminares registraron un aumento del 0,5 %, quedaron revisadas a un crecimiento del 0,4 %, y las importaciones pasaron de una caída del 1,5 %, inicialmente estimada, a una del 1,7 %.

En su quinto trimestre consecutivo de crecimiento, el gasto público fue revisado ligeramente al alza, hasta un 1,7 % respecto al 1,6 % anunciado anteriormente.

La inversión corporativa redujo su caída del 1,2 % prevista en los anteriores datos preliminares al 0,9 %. No obstante, la inversión pública pasó a registrar un aumento del 0,5 %, frente al 0,1 % registrado en el informe de agosto.

A ritmo anualizado, la economía japonesa experimentó un crecimiento del 1,4 %, tres décimas más de lo anotado en el informe preliminar, que apuntaba a un incremento del 1,1 %.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Estos datos llegan poco más de una semana antes de la reunión mensual de política monetaria del Banco de Japón (BoJ), donde los mercados cuentan con una nueva subida de tipos de interés, hasta su nivel más alto en décadas.

Tras la publicación de los datos del PIB japonés, la Bolsa de Tokio abría la sesión del martes prácticamente plana.