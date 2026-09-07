La Bolsa de Buenos Aires cierra con una bajada del 0,48 %

En tanto, el índice general S&P BYMA retrocedió 0,31 %, a 131.309.365,02 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más bajaron fueron las de Banco Macro (-2,2 %) e IRSA (-1,7 %), mientras que las mayores alzas fueron para Transener (+1,6 %) y Telecom Argentina (+1,6 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con tendencia dispar, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina e mantuvo en 490 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense se mantuvieron a 1.530 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, en la plaza también subió a 1.510,50 por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' subió 5 pesos, a 1.545 pesos para la venta.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) bajó 0,9 %, a 1.568,89 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) avanzó 0,2 %, a 1.528,21 pesos por unidad.