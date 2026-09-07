La justicia noruega prolonga la prisión domiciliaria al hijo de la princesa Mette-Marit

Los abogados del joven habían anunciado previamente que no cuestionarían la petición de la Fiscalía de renovar la preventiva, debido al reciente fallecimiento del rey Harald V, por lo que no hizo falta esta vez que se celebrara una vista.

"El acusado muestra tendencias positivas, pero el tribunal considera que el tiempo pasado en prisión preventiva domiciliaria con control electrónico es demasiado corto para estimar cómo afrontaría la libertad en caso de ser liberado", señaló el juzgado en un comunicado.

Høiby, de 29 años, permanece en prisión preventiva desde febrero, porque la justicia cree que podría intentar contactar de nuevo a una de sus víctimas y violar la orden de alejamiento, como ya ha hecho en el pasado.

El fallo establece que el joven, fruto de una relación de Mette-Marit anterior a su matrimonio con el príncipe heredero Haakon, debe permanecer en su casa en la residencia de Skaugum, donde también residen los príncipes herederos aunque en otra propiedad, salvo que tenga que salir por trabajo, estudios, tratamiento o visitas por enfermedad.

Høiby, que no pertenece a la Casa Real, ha recibido permiso para participar este miércoles en el funeral de Harald V.

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El joven, que ha reconocido tener problemas con el alcohol y las drogas, fue condenado en primera instancia por 34 de los 39 delitos de los que fue acusado, entre ellos dos violaciones, maltrato, agresiones, amenazas, posesión de marihuana, quebrantamiento de órdenes de alejamiento e infracciones graves de tráfico.

Asimismo, fue condenado a pagar una indemnización conjunta de 640.000 coronas noruegas (unos 58.000 euros) a cuatro víctimas. Høiby ha recurrido la condena y se espera que el juicio de apelación se celebre el próximo año, aunque todavía no hay fecha establecida.