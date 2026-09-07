'L'estranea', en competición en Venecia, pone al límite de la cordura a una familia ideal

La mordida de un perro a la hija pequeña durante una celebración acaba con ésta en el hospital. A partir de entonces, la madre (Jasmine Trinca), impulsada por el personaje de Bruni Tedeschi, a la que encuentra en la capilla mientras la niña está siendo operada, se ve sometida a la disyuntiva de si sacrificar una vida para salvar otra.

El horror y lo absurdo van de la mano en esta cinta, en la que se deja en el aire la pregunta de cuán tóxico puede llegar a ser el amor de una madre.

"Los padres son la ventana al mundo exterior, y esa ventana es el filtro más importante que tenemos", explicó este lunes el director en la presentación.

A Strippoli, de 33 años y que en anteriores trabajos también ha jugado con el suspense y el horror, le pareció "profundamente interesante contar cómo, dentro de un núcleo familiar, la sociedad exterior, el mundo contemporáneo, llega por primera vez a las personas que viven en él, sobre todo a las más jóvenes, a través de los padres".

"La semilla de los mayores problemas mentales está en el momento en que nos enfrentamos a la imposibilidad de controlar nuestra vida, porque las cosas suceden y no nos piden permiso", añadió el realizador de títulos como 'La sonrisa del mal' (2025) o 'La clásica historia de terror' (2021).

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En este último trabajo dijo no tener como objeto de sus "ataques" la familia tradicional: "Ataco a la familia que pone el mundo exterior por encima del interior y, sobre todo, cuento como representación de ese mundo una clase social que sé que puede resultar muy antipática", añade.

Esta 83 edición de la Mostra se celebra del 2 al 12 de septiembre y, entre sus 21 películas en competición, incluye cintas como 'Bunker', de Florian Zeller, con Penélope Cruz y Javier Bardem, o 'Primetime', de Lance Oppenheim, con Robert Pattinson.