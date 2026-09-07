Primer ministro de Perú explicará en el Congreso el pedido de facultades legislativas

La presidenta de la Comisión de Constitución, Giannina Avendaño, envió un oficio a Galarreta para que acuda a la sesión parlamentaria en la sede del Congreso y exponga la solicitud, que también incluye medidas sobre el fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas, el desarrollo productivo y la simplificación administrativa.

El primer ministro ha insistido en los últimos días, al igual que la mandataria, Keiko Fujimori, en la necesidad de que el Congreso apruebe estas facultades para enfrentar asuntos que consideran urgentes, como el combate contra la criminalidad organizada y las acciones de prevención ante la llegada del fenómeno climático de El Niño, para el que se pronostica una fuerte incidencia de lluvias torrenciales.

Galarreta declaró el domingo, en una entrevista con el diario Trome, que el Ejecutivo pidió facultades legislativas para que "el Servicio de Inteligencia pueda prever antes de que pase un delito", en respuesta a las críticas en redes sociales contra la respuesta del Gobierno para enfrentar la criminalidad.

El jefe del gabinete agregó que es "lamentable" que se hayan producido 180 homicidios desde el inicio del Gobierno de Fujimori el pasado 28 de julio, pero que "el objetivo del Gobierno es que eso cada vez vaya bajando hasta que podamos controlarlo, como se controla en varios países".

Galarreta señaló que también están pidiendo "una norma para que las compañías de teléfono colaboren" y recordó que una de esas colaboraciones permitió interceptar el teléfono del cabecilla de la banda Los Pulpos, Jhonsson Cruz, para lograr su detención en Bolivia la semana pasada.

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La banda Los Pulpos fue vinculada por la Policía Nacional con el secuestro de un empresario minero y el homicidio de sus cuatro acompañantes en la norteña ciudad de Trujillo, en uno de los últimos episodios de la ola de criminalidad en el país que derivó también en la anunciada salida del comandante general de la Policía Nacional, Oscar Arriola.