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08 de septiembre de 2026 a la - 05:15

Al menos dos muertos tras ataque ucraniano contra la anexionada península de Crimea

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Moscú, 8 sep (EFE).- Al menos dos personas murieron y otra resultó herida tras un ataque ucraniano contra la anexionada península de Crimea, según denunció este martes el líder crimeo, Serguéi Axiónov.

Por EFE

"Lamentablemente, a consecuencia de un nuevo ataque enemigo contra la República de Crimea hay víctimas. En el distrito Simferópolski murieron dos personas, otra resultó herida", escribió en Telegram, sin especificar el tipo de proyectiles lanzado contra la península.

Axiónov expresó sus condolencias a los familiares y allegados de las víctimas de "este bárbaro ataque", y deseó al herido un pronto restablecimiento.

Aseveró que las autoridades "darán toda la ayuda necesaria, no dejaremos a nadie sin apoyo".

El Ministerio de Defensa ruso reportó hoy el derribo de 384 drones ucranianos de ala fija sobre 14 regiones rusas, Crimea y el mar Negro.