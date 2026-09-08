Australia e I.Salomón preparan acuerdo para contrarrestar influencia de China en el país

Las negociaciones entre ambas naciones están prácticamente concluidas y se espera que el acuerdo se firme en las próximas semanas, después de que el primer ministro salomonense, Matthew Wale, superara esta semana una moción de censura, según adelantó la cadena pública australiana ABC.

Parte de los fondos se destinarán a la política de educación gratuita de Wale, que contempla financiar la educación secundaria, mejoras en el sistema de visados y peticiones relacionadas con la seguridad.

El acuerdo también propone aumentar la financiación destinada directamente a las circunscripciones electorales, con aportaciones para proyectos de desarrollo de cada una de las 50 circunscripciones del Parlamento de Islas Salomón.

La negociación se produce después de que el primer ministro australiano, Anthony Albanese, viajara en julio a Honiara para reunirse con Wale y avanzar en el tratado, que Camberra quiere firmar antes de final de año.

Islas Salomón, un archipiélago de unos 800.000 habitantes situado al noreste de Australia, ha adquirido relevancia estratégica en los últimos años por la creciente pugna de influencia entre China y las potencias occidentales en el Pacífico.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En 2019, Honiara rompió relaciones diplomáticas con Taiwán y estableció vínculos oficiales con China, una decisión que alteró el equilibrio regional y generó preocupación en Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos.

La firma en 2022 de un acuerdo de seguridad entre China e Islas Salomón incrementó esas inquietudes, ante el temor de que Pekín pudiera ampliar su presencia militar en una región considerada estratégica para Camberra y Washington.

En julio, el ministro de Exteriores salomonense, Nelson Houenipwela, se reunió en Pekín con su homólogo chino, Wang Yi, y expresó su deseo de ampliar el comercio, la inversión y la cooperación con China, a la que señaló como su principal socio comercial.

Wale, que asumió el cargo en mayo, ha dado un giro desde entonces hacia Australia y Estados Unidos y se ha mostrado crítico con los intentos de China de consolidarse como socio de seguridad de las Islas Salomón.

El Gobierno australiano, según ABC, estaba interesado en cerrar el tratado mientras Wale mantiene el poder, debido a la volatilidad de la política interna del archipiélago.