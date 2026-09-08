Comunistas venezolanos piden una auditoría pública de la deuda externa de su país

"No existe una cifra oficial, pública y auditada sobre el monto total de las obligaciones externas del país", señaló el PCV en una nota de prensa en la que advierte que la anunciada reestructuración de deuda externa "amenaza con convertirse" en un "mecanismo de sometimiento" a los intereses del capital internacional.

El partido habló de estimaciones de entre 95.000 y cerca de 240.000 millones de dólares, unas cifras que, dijo, son dispares y revelan la "opacidad con la que se ha manejado el tema".

"Existe una disputa concreta por los recursos de Venezuela. Los fondos de inversión buscan garantizar el cobro de sus bonos; las corporaciones transnacionales aspiran a convertir sus reclamaciones en nuevos negocios; y los acreedores procuran asegurar su acceso a la renta nacional", indicó.

Por ello, el partido rechazó que generaciones presentes y futuras "sean condenadas a pagar deudas contraídas en condiciones opacas, sometidas a intereses especulativos o utilizadas para enriquecer a sectores privados nacionales e internacionales".

En ese sentido, instó a destinar los recursos nacionales a atender la "emergencia social, recuperar los servicios públicos y garantizar condiciones de vida dignas" para los trabajadores en medio de una acuciante crisis se traduce en apagones y pérdida del poder adquisitivo.

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El pasado 13 de mayo el Gobierno de Venezuela anunció el lanzamiento de un proceso "formal, integral y ordenado" para la reestructuración de la deuda pública externa del país y de su estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), sin detallar a cuánto asciende este monto.

Según había informado en marzo pasado Transparencia Venezuela, la deuda externa venezolana se estimaba en más de 170.000 millones de dólares.

Luego, en junio, el periódico económico Financial Times informó de que Venezuela tenía previsto dar a conocer una deuda acumulada de 240.000 millones de dólares.