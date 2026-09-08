Cuatro de cada 10 estudiantes mexicanos están por debajo del nivel básico en prueba PISA

Según el más reciente reporte del organismo, el 41,8 % de los alumnos se ubicó por debajo del nivel 2 en las tres materias, más del doble del 19,7 % promedio de la OCDE.

En entrevista con EFE, Andreas Schleicher, director de Educación y Competencias del organismo, admitió que el panorama es "obviamente grave" al abordar si podría considerarse como una crisis, aunque contrastó que el fenómeno rebasa al país.

"Globalmente, hemos visto una caída dramática, particularmente en las habilidades de lectura", señaló Schleicher, quien matizó que México ha mantenido relativamente sus resultados a la vez que incorporó a más estudiantes al sistema educativo como uno de los logros este año.

México obtuvo 414 puntos en ciencias, frente a 482 de la OCDE; 408 en lectura, contra 461; 388 en matemáticas, ante 463, y 453 en resolución computacional de problemas, frente a 500.

Solo el 50 % alcanzó al menos el nivel básico en ciencias, frente al 74 % de la OCDE; el 30 % lo consiguió en matemáticas, contra el 65 % del promedio, y el 50 % en lectura, ante el 69 %.

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Apenas el 0,5 % alcanzó niveles de excelencia en alguna de las tres áreas, frente al 11,9 %.

Respecto de 2022, matemáticas perdió siete puntos, un descenso estadísticamente significativo, mientras lectura bajó siete y ciencias subió cuatro, cambios que la OCDE considera aproximadamente estables.

Schleicher destacó que, pese a incorporar a más estudiantes desfavorecidos, México "ha sido capaz de mantener sus resultados generales", señal de que pudo absorber esa expansión de la secundaria sin deteriorar el rendimiento.

El reto ahora, añadió, es "elevar significativamente la calidad de los profesores".

El reporte muestra que el 72,6 % estudia en centros con tutorías entre compañeros y el 36,7 % en escuelas sin escasez docente, pero solo el 29,5 % asiste a planteles sin carencias materiales.

Las brechas de género también persisten, pues los niños superaron a las niñas por 13 puntos en ciencias y 16 en matemáticas, mientras ellas obtuvieron 12 más en lectura.

Schleicher apuntó a los modelos sociales: "No puedes ser lo que no ves", y pidió acercar a las escuelas mujeres científicas, ingenieras y pilotos.

La digitalización también planteó otro desafío: el 47,4 % usa inteligencia artificial semanalmente para aprender, solo el 24,2 % reportó ausencia de distracciones digitales y el 27,2 % estudia donde los celulares están prohibidos.

Schleicher dijo estar "sorprendido" por el uso de Inteligencia Artificial (IA) y advirtió que quienes no la utilizan obtienen mejores resultados.

"La tecnología debería hacer que los estudiantes piensen más, no facilitarles las cosas", afirmó, y consideró que restringir el uso de teléfonos celulares es "un buen primer paso" para reducir la distracción en las aulas, en medio de la discusión abierta por la propia presidenta, Claudia Sheinbaum, para regular su uso en planteles académicos.