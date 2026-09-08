Dimite el fiscal general de Ucrania tras ser vinculado a redes de estafas telefónicas

“No quiero que la posición de fiscal general se utilice como un instrumento de confrontación política”, dijo para explicar su decisión Kravchenko, que ha sido criticado en el pasado en Ucrania por un supuesto alineamiento excesivo con la administración del presidente Volodímir Zelenski, encargado de nombrar este cargo.

En las conversaciones grabadas por la NABU, algunos de los sospechosos se referían como “el jefe” a una persona que, supuestamente, daba protección a los llamados ‘call centers’ activos en Ucrania para defraudar a personas vulnerables en la propia Ucrania, Rusia, Israel, países de Asia central rusófonos e incluso en países de la UE.

La NABU ha dado entender que “el jefe” en cuestión es Kravchenko.

Días antes de la dimisión del fiscal general, la propia NABU detuvo al jefe adjunto del departamento de Cooperación Internacional de la Fiscalía, Serguí Kropiva, por su supuesta implicación en la trama de corrupción.

Kropiva es sospechoso de haber lavado hasta 2.000 millones de euros.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los ‘call centers’, célebres en Ucrania por los ingentes ingresos que consiguen, suelen actuar ofreciendo a las víctimas oportunidades de negocio, a veces en cripromoneda o productos ficticios. En ocasiones sus operadores también se presentan como empleados de bancos o servicios de seguridad que piden datos a los damnificados con la excusa de proteger su seguridad.

Según medios ucranianos, este tipo de criminalidad ha llegado a suponer un problema diplomático para Ucrania, al contarse países europeos que apoyan a Kiev entre los objetivos de los operadores de los 'call centers'.

Tras estallar el escándalo que implica a altos cargos de la Fiscalía en estas tra, Zelenski presentó la semana pasada dos proyectos de ley al Parlamento para hacer frente a esta realidad criminal.