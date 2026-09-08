Doce países, incluida España, restringen importaciones de colonias ilegales en Cisjordania

En una declaración conjunta, publicada en París, Francia, Reino Unido, Canadá, Dinamarca, España, Finlandia, Irlanda, Islandia, Noruega, Polonia, Portugal y Suecia afirmaron que la expansión de los asentamientos y la violencia de los colonos están poniendo en riesgo la posibilidad de alcanzar una solución de dos Estados.

En una iniciativa encabezada por el presidente francés, Emanuel Macron; y los primeros ministros británico y canadiense, Andy Burnham y Mark Carney, respectivamente, los países firmantes calificaron de inadmisible la decisión de avanzar con licitaciones para el proyecto de asentamiento E1, en Cisjordania, y dijeron que estudiarán medidas nacionales o respaldarán restricciones a nivel europeo.

Francia, Reino Unido y Canadá señalaron que propondrán medidas nacionales para prohibir el comercio de bienes procedentes de los asentamientos, y reconocieron las iniciativas adoptadas previamente por Irlanda, España, Países Bajos, Noruega y Bélgica en este ámbito.

En la declaración, los firmantes sostienen que la solución de dos Estados debe ser protegida y reafirman su compromiso con una paz "justa y duradera", basada en los principios de la Declaración de Nueva York adoptada hace un año.

Esos gobiernos se opusieron asimismo a cualquier medida que pueda conducir a la anexión de territorio palestino o al desplazamiento forzoso de población palestina.

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Los firmantes pidieron al Gobierno israelí que ponga fin de inmediato a la expansión de los asentamientos y de las competencias administrativas civiles en Cisjordania. También reclamaron que los colonos responsables de actos de violencia rindan cuentas y que se investiguen las denuncias contra las fuerzas israelíes.

Al mismo tiempo, reconocieron el derecho de Israel a garantizar su seguridad y reiteraron su condena del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, que calificaron como el peor ataque antisemita desde el Holocausto.

Los países dijeron asimismo que seguirán combatiendo el antisemitismo y reafirmaron su apoyo a una solución de dos Estados, conforme a las resoluciones de la ONU.