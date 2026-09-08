EEUU mejora en ciencias en el informe PISA pero cae 14 puntos en lectura respecto a 2022

El Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA, en inglés), coordinado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), revela que el país norteamericano se encuentra por encima del promedio de la entidad en Ciencias, de 484 puntos.

Pese a ello, en EE.UU. y Luxemburgo los alumnos con mejores y peores resultados en Ciencias están alejados por una diferencia de más de 290 puntos, lo que hace que ambos países tengan la mayor brecha entre estudiantes en este ámbito, "reflejando unos resultados de aprendizaje muy desiguales".

También destaca la caída de 14 puntos en las competencias de lectura, con 490 puntos obtenidos en 2025, mientras que en matemáticas el país ha caído dos puntos, hasta 463, por debajo de la media de la OCDE.

Este es el primer año en que el informe analiza el rendimiento en la resolución de problemas computacionales: en esta cuestión, Estados Unidos ha obtenido 513 puntos, por encima de la media de la OCDE.

La entidad aclara que las tasas de respuesta de los estudiantes en Estados Unidos en 2025 quedaron por debajo del mínimo previsto, y las exclusiones de alumnos "superaron el margen de tolerancia establecido por los estándares técnicos de PISA".

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Además, a más del 40 % de los estudiantes estadounidenses que respondieron no se les administró el cuestionario del alumnado: "Esto se debe a decisiones tomadas a nivel estatal y a mecanismos que cabe esperar que no estén relacionados con las características de los estudiantes, como el caso de escuelas que realizaron la prueba al inicio de la evaluación, cuando la aplicación del cuestionario estaba suspendida a nivel nacional".

"La falta de participación de las escuelas y la ausencia de respuesta de los alumnos podrían afectar de manera significativa a los resultados", explica.

En el examen de PISA, que este año se ha centrado sobre todo en Ciencias, han participado más de 760.000 estudiantes de 91 países y economías, en representación de unos 33 millones de jóvenes de 15 años de todo el mundo.

Según el informe, "en un mundo cada vez más marcado por la tecnología, la inteligencia artificial y la automatización, el éxito depende menos de memorizar datos y más de interpretar información, analizar evidencias y adaptarse a nuevos desafíos".

El programa señala además que los datos sugieren que muchos sistemas educativos "están perdiendo eficacia a la hora de apoyar a todos los alumnos, con un porcentaje cada vez mayor de estudiantes que tienen dificultades para alcanzar incluso los niveles más básicos de competencia".