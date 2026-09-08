El Gobierno argentino atribuye retroceso en resultados de pruebas PISA a gestiones previas

"En esta edición, la prueba refleja el impacto de las trayectorias escolares iniciadas en 2013. En nuestro país, los datos evidencian una situación crítica en los aprendizajes como consecuencia de las últimas gestiones de gobierno", afirmó el Ministerio de Capital Humano en un comunicado difundido tras conocerse los resultados.

Según el Gobierno, los resultados se inscriben en una tendencia mundial, ya que las pruebas PISA registraron en 2025 sus niveles más bajos desde la primera edición del programa, impulsado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en 2000.

La cartera que conduce Sandra Pettovello aseguró que la caída y el estancamiento se verifican en gran parte de América Latina, aunque consideró que en Argentina el retroceso se produjo "sobre un punto de partida que ya era bajo".

El Ministerio destacó además que la lectura fue el área con el descenso más pronunciado a nivel mundial, especialmente en las habilidades más complejas. Según explicó, la OCDE detectó el fenómeno de los "lectores apresurados", estudiantes que responden rápida e incorrectamente, una conducta que casi se duplicó entre 2018 y 2025.

"Aquí se suma una responsabilidad concreta: el estado de la educación es consecuencia directa de una cultura educativa instaurada durante años por los gobiernos kirchneristas (peronistas), que deterioraron cada sector del sistema", afirmó Capital Humano.

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Pettovello consideró este martes en un mensaje en la red social X que los resultados de la edición 2025 "muestran una situación preocupante, que refleja los aprendizajes acumulados a lo largo de una trayectoria escolar iniciada en 2013".

"El gran desafío que tenemos por delante: mejorar la calidad educativa para que cada chico pueda desarrollar todo su potencial", añadió.

Frente a este escenario, el Ministerio destacó la implementación de dos políticas de alcance federal: el Plan Nacional de Alfabetización y el Plan Nacional de Matemática.

En los resultados de 2025, el 76 % de los estudiantes argentinos quedó por debajo del nivel mínimo de desempeño en matemáticas, mientras que en lectura y ciencias esa proporción fue del 60 % y 59 %, respectivamente.

Las pruebas PISA evalúan no solo conocimientos, sino también habilidades y actitudes, así como el contexto del aprendizaje. En la edición de 2025 participaron 91 países y, en Argentina, 11.093 estudiantes de 412 escuelas.