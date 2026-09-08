El Reino Unido prohíbe el comercio con los asentamientos israelíes en Cisjordania

El anunció coincidió con una declaración de doce países, incluido el Reino Unido, en el que expresaron su preocupación por el deterioro de la situación en Cisjordania y anunciaron su intención de restringir el comercio de bienes procedentes de asentamientos israelíes considerados ilegales bajo el derecho internacional.

El ministro de Exteriores, Ed Miliband, dijo ante el Parlamento que quedará vetada la importación de productos procedentes de los asentamientos israelíes y "se tomarán medidas contra las empresas e individuos que proporcionen servicios a los asentamientos", incluidos de construcción, asesoría o publicidad.

Miliband, que se declaró él mismo un "judío orgulloso", afirmó además que el Gobierno británico adoptará como postura oficial la decisión del Tribunal de Justicia de la ONU de julio de 2024 de considerar ilegal toda la ocupación de los territorios palestinos por parte de Israel.

También lamentó la situación en Gaza, donde dijo que "parecen haberse cometido crímenes de guerra" en la ofensiva lanzada por Israel tras los atentados del movimiento extremista Hamás en territorio israelí el 7 de octubre de 2023, y acusó al Gobierno israelí de permitir una "limpieza étnica" por parte de los colonos de los asentamientos.

El ministro subrayó que la iniciativa de prohibir las transacciones con los asentamientos no tiene nada que ver con el apoyo del Reino Unido al Estado de Israel y su pueblo, ni en su combate contra el antisemitismo.

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Ante sus críticos, Miliband, descendiente de judíos polacos, defendió asimismo que no es una contradicción por su parte apoyar un Estado de Israel al mismo tiempo que un Estado palestino, ni defender al pueblo israelí mientras critica los actos ilegítimos de su Gobierno.

El pasado junio, el Gobierno británico impuso sanciones contra personas y entidades vinculadas a la violencia de los colonos israelíes en la Cisjordania ocupada y recomendó a las empresas británicas no hacer negocios con los asentamientos israelíes, pero diputados laboristas reclamaban una prohibición total del comercio con esas colonias.

El anuncio de Miliband se produce después de que el Reino Unido y otros países condenaran la decisión del Gobierno de Israel de abrir el pasado 18 de agosto una licitación para construir 1.234 viviendas en E1, al este de Jerusalén, dentro del proyecto de 3.401 viviendas aprobado un año antes. Londres considera que el complejo dividiría Cisjordania y socavaría la posibilidad de crear un Estado palestino viable dentro de una solución de dos Estados.

La expansión de los asentamientos en Cisjordania se ha acelerado bajo el actual Gobierno de Benjamin Netanyahu y ha ido acompañada de un aumento de la violencia de los colonos contra la población palestina.