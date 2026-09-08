Farage pide prohibir cubrirse el rostro en público con pasamontañas o velos religiosos

El dirigente condenó el uso de pasamontañas por parte de centenares de personas que participaron en dos protestas el pasado fin de semana en Dover y Portsmouth, en el sur de Inglaterra, contra la inmigración irregular.

"Yo estoy totalmente a favor de la protesta. Hay mucho por lo que protestar. Pero, en serio, esta no es la manera de hacerlo", escribe Farage en el periódico conservador.

"Hay que decirlo claramente: cubrirse el rostro es una amenaza. Sea un pasamontañas grueso utilizado por un miembro de una banda o la máscara oscura de los extremistas de 'Antifa' (activistas antifascistas), su propósito es intimidar y amedrentar", afirma.

"Por eso Reform UK pide que se prohíba todo tipo de cobertura integral del rostro en los espacios públicos. Sin excepciones, sin peros. Y sí, eso incluye también las prendas religiosas", señala.

El dirigente argumenta que "una sociedad libre y abierta depende fundamentalmente de la confianza".

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"Esa confianza se construye sobre un sencillo y antiguo contrato social: yo te muestro mi rostro, tú me muestras el tuyo. Cuando eliminamos eso, todo el tejido de la seguridad pública y de la confianza mutua comienza a deshilacharse", sostiene.

Farage anticipa que "sin duda, el poder establecido se llevará las manos a la cabeza" con su propuesta, y "protestarán inevitablemente en nombre de las libertades civiles y la libertad personal".

Pero, en su opinión, la obligación de mostrar el rostro "es una cuestión sencilla de cohesión social básica".

"Una nación moderna no puede funcionar cuando determinados grupos de personas deciden activamente sustraerse a las normas básicas de interacción cívica, ya sea por motivos vinculados a ideologías políticas radicales o a prácticas religiosas fundamentalistas", añade.

Sostiene que "crear sociedades paralelas socava la integración y transmite un rechazo frontal de los valores liberales británicos" y pide seguir el ejemplo de países como Francia, Bélgica, Dinamarca, Austria y Suiza que "han aprobado leyes que prohíben las coberturas integrales del rostro en lugares públicos".