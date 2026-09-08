Hutíes elevan a 11 el número de muertos en ataque atribuido a Riad contra prisión en Yemen

"Hemos recuperado los cuerpos de 11 mártires, entre ellos una mujer, y seguimos buscando a 20 internos bajo los escombros" de la prisión, afirmó el director general de la Defensa Civil de los hutíes en Al Yauf, Hasan Sabola, según la televisión Al Masirah, considerada portavoz de los hutíes.

Portavoces de los hutíes aseguraron el lunes que al menos siete personas murieron y otras siete resultaron heridas en el ataque aéreo contra la cárcel, que atribuyeron a la coalición militar liderada por Riad, lo que esa alianza no ha comentado.

También advirtieron de que esa "agresión" contra el Yemen "no quedará impune".

La coalición capitaneada por Arabia Saudí interviene desde 2015 en favor del Gobierno internacionalmente reconocido y contra los hutíes, alineados con Irán, que se alzaron en armas un año antes y controlan amplias regiones del norte, centro y este de Yemen, incluida la capital del país, Saná.

El anuncio del aumento del número de las víctimas mortales en la prisión de Al Yauf se produjo poco antes de que Arabia Saudí denunciara este martes varios ataques hutíes, supuestamente con misiles y drones, contra instalaciones civiles y económicas en cuatro provincias del reino árabe, vecino del norte de Yemen.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según fuentes oficiales y militares saudíes, un total de 73 personas, entre ellas mujeres y niños, resultaron heridas por los ataques atribuidos a los hutíes, que también provocaron incendios en varias instalaciones de energía, "lo que llevó a la interrupción temporal de algunas operaciones".

El Yemen ha registrado otros ataques contra prisiones en varias ocasiones durante la actual guerra, que comenzó a finales de 2014.

En 2022, un ataque también atribuido a la coalición liderada por Riad impactó en un centro de detención en la provincia septentrional de Saada, en el que murieron al menos 87 presos.

El nuevo ataque se produjo en medio del recrudecimiento del conflicto en varios frentes en el Yemen y fuera de las fronteras del país.

En paralelo, los hutíes, uno de los pocos grupos activos aliados de Irán que todavía mantienen una fuerza considerable, han emprendido ofensivas militares contra territorio bajo control del Gobierno yemení, especialmente en Marib -una provincia rica en petróleo- y la costa del mar Rojo.

El nuevo estallido de la violencia en el Yemen amenaza con reactivar un conflicto que ha permanecido congelado desde 2022, cuando los insurgentes y el Gobierno acordaron una tregua mediada por la ONU que, pese a que expiró poco después, se ha mantenido hasta el inicio de esta escalada de mediados de julio.