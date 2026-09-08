Irán acusa a Canadá de "someterse" a la presión de EE.UU. al respaldar su "agresión"

"Canadá no puede presentarse creíblemente como defensor de la paz y la seguridad, la libertad de navegación y el derecho internacional mientras respalda simultáneamente la agresión militar estadounidense y las acciones ilegales e intervencionistas de Washington en nuestra región", afirmó en X el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei.

El portavoz denunció que la ministra canadiense de Exteriores, Anita Anand, y el ministro de Finanzas, François-Philippe Champagne, optaran "por seguir apaciguando a su vecino intimidatorio, esta vez dirigiendo sus ataques contra Irán mediante una declaración que tergiversa todos los hechos sobre la situación en nuestra región".

Bagaei cuestionó asimismo que Canadá, después de haber experimentado lo que calificó como la "mala fe" de Estados Unidos, opte por respaldar la "agresión militar y el terrorismo económico" estadounidenses en lugar de reclamar el fin de la "agresión, el bloqueo y la guerra económica" contra Irán.

El diplomático iraní reiteró que Washington es el responsable de la actual situación en el estrecho de Ormuz, ya que el paso estaba abierto y era seguro antes de que Estados Unidos e Israel lanzaran la guerra contra Irán el 28 de febrero.

Así reaccionó a la declaración emitida el domingo por los ministros de Exteriores y Finanzas de Canadá, quienes condenaron las amenazas de Teherán contra los buques que intentan atravesar el estrecho de Ormuz, al considerar que "socavan la paz y la seguridad mundial".

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Canadá señaló además que trabaja con sus socios, incluido el G7, para mantener una "presión significativa" sobre Irán y que respalda los esfuerzos liderados por Estados Unidos, Francia y Reino Unido para reabrir Ormuz.

La declaración canadiense se produce en un contexto de creciente tensión en torno al estrecho de Ormuz, con ataques estadounidenses contra territorio y buques iraníes y ataques de Teherán en respuesta contra objetivos y barcos estadounidenses en Oriente Medio.

Irán bloqueó el estrecho tras el comienzo de la guerra el 28 de febrero y lo ha convertido en su principal medida de presión en el conflicto.

Estados Unidos, a su vez, ha establecido un cerco a puertos y buques iraníes y en las últimas semanas había logrado restablecer parte del tráfico marítimo a través del estrecho mediante una ruta meridional cercana a Omán, tráfico que ha disminuido en los últimos días tras el cruce de ataques, según datos de la consultora marítima Kepler.