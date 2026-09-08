Israel anuncia el cierre del consulado británico en Jerusalén

Saar anunció el cierre del consulado británico en Jerusalén Este, que ostenta, junto al de España y otros cinco países europeos, un régimen especial anterior a la creación del Estado de Israel.

Además informó de la prohibición de la entrada a Israel para doce ciudadanos del Reino Unido. Entre los vetados destacan el exlíder laborista Jeremy Corbyn y Zarah Sultana, codirigentes de la agrupación de izquierdas Your Party, así como otros diez diputados del Parlamento británico y el abogado Fahad Ansari, que representó a Hamás en un caso judicial en el Reino Unido.

Saar también afirmó que se retirará a los representantes británicos del Centro de Coordinación Cívico-Militar para Gaza (CMCC, por su siglas en inglés), establecido a finales del año pasado en Israel para avanzar con el plan de paz para la Franja palestina promovido por Estados Unidos, y del que ya expulsó a los representantes españoles y holandeses.

Finalmente, anunció la prohibición a las autoridades británicas de entrenar a las fuerzas de la Autoridad Nacional Palestina en Cisjordania.

"El pueblo judío tiene derecho a vivir en toda la tierra de Israel", afirmó Saar en una declaración sin preguntas en hebreo e inglés, en la que criticó la decisión del Gobierno británico por ser una "grave injerencia en el proceso electoral" israelí, en vista de los comicios legislativos previstos para octubre.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Saar criticó con contundencia al Gobierno británico y le acusó de llevar a cabo una "retórica antiisraelí sesgada y parcial" que ha contribuido, según dijo, "al aumento sin precedentes de los ataques antisemitas".

Y añadió: "Digo al gobierno laborista y a todos los gobiernos del mundo que creen poder obligar a Israel a actuar en contra de nuestros intereses nacionales y de seguridad: no tienen ninguna posibilidad de éxito".

Las "contramedidas" de Israel llegan en respuesta a la decisión que Londres hizo pública este martes de prohibir el comercio de bienes y servicios con los asentamientos israelíes en la Cisjordania ocupada, al considerar que perjudica a la solución de dos Estados al conflicto palestino-israelí, y de sancionar a los países que lo practiquen.

Paralelamente, once países europeos, entre ellos España, y Canadá anunciaron su intención de restringir dicho comercio dada la preocupación por el deterioro de la situación en Cisjordania.

En este territorio palestino, la violencia de colonos se ha intensificado desde que el Gobierno de coalición del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, llegó al poder a finales de 2022.