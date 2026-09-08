Israel podría estar cometiendo crímenes de guerra en territorio sirio, alerta Comisión ONU

"Estamos profundamente alarmados por las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario cometidas por Israel en territorio sirio, que podrían constituir crímenes de guerra", señaló la experta de la comisión Fionnuala Ní Aoláin en su intervención ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Ella y su compañera en la comisión Monia Ammar recordaron que este mes las Fuerzas de Defensa de Israel han detenido a 49 personas, entre ellas dos niños, en territorio sirio, y que algunas de ellas permanecen incomunicadas, lo que hace temer posibles actos de tortura y maltrato.

En rueda de prensa posterior, agregaron que las actividades israelíes en territorio sirio incluyen la fumigación de tierras agrícolas que de esta forma quedan inutilizadas, la tala de árboles y la destrucción de viviendas, afectando especialmente a poblaciones rurales del sur del país.

Por otro lado, la comisión destacó que pese a los avances logrados por las autoridades sirias casi dos años después de la caída del régimen de Bachar al Asad, siguen siendo claves para el éxito de la actual transición la rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos y las garantías de no repetición.

"Una justicia selectiva en relación con los crímenes cometidos no es compatible con la justicia internacional y además podría reavivar los agravios y socavar la reconciliación", advirtieron.

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También recomendaron reforzar la rendición de cuentas por la violencia registrada en el periodo posterior a la caída de Al Asad, incluyendo las matanzas en zonas de la costa y del oeste de Siria a principios de 2025 y los sucesos violentos ocurridos en Al Sueida en julio del año pasado.

"Abordar de manera integral no solo la violencia del pasado, sino también la reciente, es un paso esencial para la reconciliación", subrayó ante el Consejo de Derechos Humanos la comisionada Ammar.

En su actualización oral, la comisión también expresó su preocupación por las condiciones en que se encuentran unas 2.000 personas, en su mayoría mujeres y niños, detenidos de forma arbitraria en el campamento de Al Roj por su presunta vinculación al Estado Islámico.

Las expertas reiteraron su llamamiento al cierre inmediato del campamento y a la repatriación de los ciudadanos extranjeros, señalando que algunos abusos sufridos en ese y otros centros de detención también podrían constituir crímenes de guerra.

Por otra parte, la comisión expresó su inquietud por el traslado forzoso a principios de este año desde Siria a territorio iraquí de 5.700 hombres y niños varones de 60 nacionalidades, llevado a cabo por fuerzas de Estados Unidos.