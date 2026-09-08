Javier Bardem y Penélope Cruz, un matrimonio frente a los 'Bunker' del mundo en Venecia

El director francés Florian Zeller ha entrado en la carrera por el León de Oro veneciano de la mano de ambos, considerando "un honor" haber trabajado con ellos.

"Me interesaba tenerlos juntos en pantalla porque pensé que sería una manera única de capturar algo especial como pareja en la vida real (...) y difuminar la línea entre la realidad y la ficción, pero intentando acercarme a la autenticidad ardiente de la verdad", declaró el realizador en la conferencia de prensa de presentación. ´

La actriz dijo no haber tenido miedo a esa exposición conjunta en la gran pantalla: "Sabíamos que íbamos a estar protegidos en el sentido de tener a alguien en el medio que te está invitando a no llevar nada de tu vida personal".

'Bunker' es la historia de Miguel (Bardem) y Sofía (Cruz), un matrimonio acomodado que vive en Londres con sus dos hijas. La unidad de la pareja se resquebraja cuando un magnate tecnológico le encarga a él, arquitecto, la construcción de un búnker en Hawái para protegerse.

El dilema sobre si debe aceptarlo revela frustraciones acumuladas a lo largo de años de convivencia y extiende el debate hacia el aislamiento de los más ricos, la brecha social o la renuncia de los sueños propios para permitir los del otro.

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Así, la obra aborda temáticas muy actuales, como la cada vez mayor grieta entre ricos y pobres, el temor al futuro, la crisis climática o el individualismo que hace que un magnate (Paul Dano), enriquecido por conectar a personas a través de las redes sociales, aspire a aislarse bajo el hormigón armado.

Se plantea, dijo, "cuánto estamos dispuestos a ver, a sentir, a acoger al otro, o si nuestro miedo, basado en lo que imaginamos, en nuestros prejuicios y en nuestros temores, va a determinar hasta qué punto vamos a aislarnos, a criminalizar y a deshumanizar al otro".

En su mensaje, "la necesidad de conectar unos con otros. Y cuando conectamos, tenemos que permitir que las necesidades, los sueños y el dolor de la otra persona pasen a formar parte de nosotros, acogerlos para poder ser uno con esa persona, y eso es difícil de hacer. Hay que sacrificar mucho para dar ese paso, y por eso creamos aislamiento".

Dano lamentó que "ya sea por la tecnología o por la pandemia, nuestras vidas se han vuelto cada vez más insulares y herméticas": "Me encantó cómo Florian estaba haciendo una película tan moderna y abordándolo a través de una pareja, un matrimonio y una relación, algo con lo que puedo identificarme".

En 'Bunker', Cruz y Bardem conjugan el inglés y el español, pues representan a una rica pareja que arrastra a su familia desde Madrid a la capital británica por motivos laborales.

Cruz aseguró que esa mezcla de idiomas "ocurriría en la vida real" y afirmó que la idea de unirlos no era tan fácil hace algunos años: "Es increíble cuánto ha cambiado esto porque incluso si miramos atrás, diez o quince años, siempre era muy difícil conseguir que los financiadores aceptaran algo así".

La intérprete española, que conquistó su Copa Volpi hace cinco años con 'Madres paralelas' (2021), aseguró que, en realidad, el público "siempre estuvo preparado para ello" y consideró un "alivio enorme" haber llegado a un punto en el que combinar distintas lenguas de forma natural "sea cada vez más habitual".

Esta 83 edición de la Mostra se celebra del 2 al 12 de septiembre y entre sus 21 cintas en competición tiene otras como 'Primetime', de Lance Oppenheim, con Robert Pattinson; 'Company', de Casey Affleck, proyectada este martes, o 'Wild Horse Nine', de Martin McDonagh, con John Malkovich y Sam Rockwell.