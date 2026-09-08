La UE dice que era previsible que Hungría expulsara a diplomáticos rusos

"Tomamos nota de la decisión legítima de Hungría. Se trata de una reacción esperada ante la persistente campaña de Rusia de utilizar ataques híbridos contra la UE y sus Estados miembros", indicó el portavoz comunitario Christian Wigand durante la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea.

El portavoz expresó la "plena solidaridad" de la Unión Europea con Hungría y reafirmó su "apoyo a las actividades diplomáticas y consulares de todos los Estados miembros llevadas a cabo de conformidad con el derecho internacional".

"La Unión Europea seguirá coordinándose estrechamente con Hungría y otros Estados miembros y mantiene su compromiso de proteger los intereses y los derechos de los ciudadanos de la UE", concluyó.

El Gobierno de Hungría informó hoy de que ha expulsado a diez empleados de la embajada de Rusia en Budapest por haber llevado a cabo actividades consideradas "inaceptables para un diplomático según la Convención de Viena".

Budapest dejó claro que la decisión "protege la seguridad y la soberanía" de Hungría sin implicar una "ruptura" de las relaciones diplomáticas existentes con Moscú.

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El primer ministro húngaro, el conservador Péter Magyar, que asumió funciones en mayo pasado, se ha desmarcado varias veces con contundencia de las posturas prorrusas del Ejecutivo anterior, encabezado por el ultranacionalista Viktor Orbán.