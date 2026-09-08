La UE no logra frenar el tabaco ilegal pese al auge de la producción interna, según TCE

El órgano fiscalizador de la UE concluye que las medidas de la Comisión Europea y los Estados miembros no son "lo suficientemente sólidas" y que sus esfuerzos están "fragmentados", con "lagunas persistentes" en la cooperación transfronteriza.

El informe, elaborado tras visitas de campo en Bélgica, España, Polonia y Rumanía, atribuye el problema a la falta de datos fiables sobre el mercado ilícito y a la ausencia de una entidad que coordine con claridad la respuesta europea.

Como ejemplo, la auditoría cita una de las mayores fábricas de cigarrillos ilícitos desmanteladas en España, donde en 2023 se incautaron tres millones de paquetes falsificados -56 veces la altura del monte Everest- en una operación vinculada a una red criminal activa en otros seis países.

"La UE no puede permitir que sus esfuerzos por combatir la lacra del comercio ilícito de tabaco se desvanezcan", declaró Petri Sarvamaa, miembro del TCE a cargo del estudio.

"Si de verdad queremos salvaguardar la salud, el bolsillo y la seguridad de los ciudadanos, la Comisión y los Estados miembros deben intensificar sus esfuerzos para luchar sin miedo contra esta actividad delictiva", dijo.

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Según un estudio de 2025 del Consejo de la UE, las redes criminales han reubicado su producción desde Ucrania al territorio comunitario para acortar la cadena de suministro y llegar más rápido al consumidor. El TCE constata que Bélgica fue el país de la UE en el que se desmantelaron más centros de producción ilícitos en 2023-2024 (entre 81 y 100), seguido de Polonia (61-80) y Alemania (21-40).

La investigación del año pasado describe también una producción más sofisticada: instalaciones con maquinaria avanzada y personal técnico especializado, con una vida útil de entre dos y cuatro meses, repartidas en varias ubicaciones -a menudo en zonas fronterizas- para reducir el riesgo de detección.

Estas fábricas operan 24 horas, con generadores propios, videovigilancia e insonorización, y explotan a menudo a trabajadores vulnerables de Europa del Este, muchos de ellos antiguos empleados de fábricas legales.

Las redes, añade, fabrican marcas específicas por país de destino y se diversifican hacia el tabaco calentado y los líquidos para cigarrillos electrónicos.

La Comisión Europea ya estimó en 2023 que los productos de tabaco ilícitos representaban el 8,8 % del consumo total de cigarrillos. Así, excluyendo los cigarrillos, el mercado ilícito de tabaco en la UE asciende a casi 21.000 toneladas.

Los nuevos productos -como el tabaco calentado y los líquidos para cigarrillos electrónicos-, que atraen sobre todo a los consumidores más jóvenes, representan por su parte el 13 % del valor total del mercado del tabaco vendido en el bloque, según Bruselas.