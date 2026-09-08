La UE permitirá a Ucrania comprar componentes de Patriot con su préstamo

Tanto Von der Leyen como Rutte dieron la bienvenida, en sendos comunicados compartidos en redes sociales, al "acuerdo alcanzado por los Estados miembros sobre la excepción concedida a Ucrania para la adquisición de productos esenciales para los sistemas de defensa aérea Patriot".

La política alemana precisó que el próximo desembolso de 3.200 millones de euros procedente del préstamo de apoyo a Ucrania le permitirá "proteger mejor su espacio aéreo frente a los ataques indiscriminados de Rusia".

Precisó que esta cantidad se va a sumar a los 8.400 millones de euros ya desembolsados en el marco del préstamo, que prevé entregar a Kiev 90.000 millones de euros en dos años, de los cuales 60.000 estarán centrados en reforzar la capacidad militar del país.

"Seguiremos trabajando codo con codo para apoyar a Ucrania y reforzar la capacidad de defensa de Europa", indicó Von der Leyen.

Rutte, por su parte, se expresó en términos similares y agregó que, durante el último año, los aliados de la OTAN han asignado más de 10.000 millones de dólares a la iniciativa de la Alianza para comprar a Estados Unidos armamento que necesita Ucrania (PURL) y a las ventas militares de Estados Unidos al extranjero.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"La OTAN y la UE seguirán trabajando de la mano para apoyar a Ucrania. Es otro ejemplo más de que Europa está dando un paso al frente", concluyó Rutte.

El préstamo de la UE prevé que, cuando se utilicen los fondos para obtener equipamiento de defensa, éste pueda comprarse solo a empresas de la UE, de Ucrania o de los países del Espacio Económico Europeo y la Asociación Europea de Libre Comercio, es decir, Noruega, Liechtenstein, Islandia y Suiza, salvo que Kiev necesite de manera inmediata un producto que no esté disponible en ellos.

Ucrania afronta escasez de interceptores ante los insistentes ataques rusos con misiles, y la UE se ha marcado como prioridad acelerar la entrega de defensas aéreas.