Los alumnos españoles de 15 años empeoran en ciencias, lectura y matemáticas, según PISA

Pero además, el deterioro en lectura y matemáticas se intensificó en la última década y alcanzó su valor más bajo.

El informe, que evalúa cada tres años (cada cuatro a partir de esta edición) las competencias en ciencias, lectura y matemáticas del alumnado de 15 años de 90 países, manifiesta que se acentúa la caída registrada en España en la anterior edición y advierte de que las pantallas deterioraron el rendimiento académico global, sobre todo en la lectura.

"Y es la puerta de entrada al resto de materias", señala el analista senior de la OCDE y responsable de la coordinación del estudio PISA, Tue Halgreen, que ve un panorama muy cambiante del aprendizaje mundial.

En España, las pruebas hechas por 30.000 alumnos muestran una caída "considerable" en la competencia lectora y matemática -de hasta 26 y 28 puntos, respectivamente- en los últimos diez años, lo que significa más de un curso escolar perdido.

También Portugal, Francia, Alemania, muestran retrocesos importantes en esta materia. "Los alumnos no son capaces de comprender textos largos y hacen una lectura apresurada, es un desafío global", alerta Halgreen.

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El rendimiento en lectura empeoró entre los jóvenes españoles de entornos socioeconómicos bajos y medio-bajos en los últimos tres años, pero también hubo un retroceso en matemáticas entre el alumnado de un mayor nivel socioeconómico.

En esta edición de PISA se consideró como competencia principal las ciencias y, en este sentido, la pérdida de rendimiento de España en conocimiento científico es de 16 puntos desde 2015.

El rendimiento medio de España en ciencias se situó en 477 puntos, "significativamente" inferior al promedio OCDE (482) y de la UE (481). Está por debajo de países como Reino Unido (511), EEUU (502), Irlanda (500), Polonia (495), Bélgica (490), Alemania (486) o Eslovenia (484).

Japón y Estonia registran los mayores rendimientos medio en competencia científica (538 y 527 puntos, respectivamente).

El 50 % del alumnado español de 15 y 16 años tienen un conocimiento bajo en ciencias, el 28 % presenta un nivel de competencia mínimo, el 16 % alcanza el nivel medio y solo el 5 % tiene niveles excelentes.

España destaca por ser uno de los países de la OCDE y de la Unión Europea con más equidad en la educación, con una tasa de inmigrantes escolarizados del 20,3 % frente al 16,7 % de los países del entorno. Además, los estudiantes de 15 años muestran mayor perseverancia y hacen mejor uso de las pantallas, según señala PISA 2025.

Este análisis internacional que elabora la OCDE no solo mide el nivel de conocimiento en ciencias, lectura y matemáticas sino también la resiliencia, la curiosidad, el sentido de pertenencia al colegio o la percepción de apoyo que tiene el alumnado ante sus profesores y familia.

En este sentido, España cuenta con un índice socioeconómico (ISEC) -mide el entorno de origen de los estudiantes y evalúa el nivel de equidad de los sistemas educativos- que señala que la brecha de rendimiento entre alumnos favorecidos y desfavorecidos en España es menor que la de la OCDE y de la UE.

Un 13 % de los alumnos de entornos desfavorecidos es considerado "académicamente resiliente" y logra obtener rendimientos superiores.

Otro dato positivo del informe es que los estudiantes españoles muestran un nivel de curiosidad hacia las ciencias superior al promedio de la OCDE y de la UE, sobre todo las jóvenes.

Además los alumnos son más perseverantes en el esfuerzo y en la implicación con el aprendizaje cuando se enfrentan a dificultades, frustración o incertidumbre.

España también se posiciona entre los países con menor exposición y prevalencia de acoso escolar y ciberacoso, pese a que PISA constata que aumentó respecto a 2022.