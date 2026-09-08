Los estudiantes salvadoreños mejoran resultados en ciencias en prueba internacional PISA

Para esta prueba, según el informe, se evaluó a 7.073 estudiantes de 278 centros educativos, "representando aproximadamente a 77.000 estudiantes de 15 años".

"Los resultados promedio de 2025 en El Salvador fueron prácticamente iguales a los de 2022 en matemáticas y lectura, y superiores a los de 2022 en ciencias", según señala el documento.

El informe destaca que, "si además se toma en cuenta la expansión de la educación secundaria hacia poblaciones que anteriormente habían sido marginadas, los resultados parecen aún más positivos".

Asimismo, matiza que "el aparente estancamiento de los resultados en matemáticas y lectura está relacionado con la incorporación al sistema educativo de un mayor número de jóvenes de 15 años provenientes de poblaciones marginadas".

"Entre 2017 y 2022, aumentó en El Salvador el número de jóvenes de 15 años que cumplían los requisitos para realizar la prueba PISA, a pesar de que la población de jóvenes de 15 años estaba disminuyendo", indica.

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Agrega que los resultados de "los estudiantes restantes, de mayor ventaja socioeconómica —cuya situación no cambió como consecuencia de la expansión educativa— sí ha mejorado durante este período".

El informe también apunta que "durante el período más reciente (2022-2025), la brecha entre los estudiantes con las puntuaciones más altas (el 10 % con mejores resultados) y los estudiantes más débiles (el 10 % con las puntuaciones más bajas) no cambió significativamente".

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, destacó el sábado pasado los resultados de una evaluación internacional realizada en 171 escuelas que aplican un programa piloto de "tutores con inteligencia artificial (IA)", que también fue valorado positivamente por el Banco Mundial (BM).

El mandatario compartió una cadena de mensajes de la cuenta de X del BM para Latinoamérica con respecto a que "los estudiantes participantes obtuvieron resultados comparables con los promedios de Suecia y Alemania".

En diciembre de 2025, la empresa de inteligencia artificial xAI, propiedad del magnate Elon Musk, anunció una asociación con el Gobierno de El Salvador para "lanzar el primer programa nacional de educación impulsado por IA del mundo".

De acuerdo con la información publicada en la cuenta de X de la empresa de Musk, y reposteada por el presidente salvadoreño, "durante los próximos dos años se desplegará Grok, un asistente de inteligencia artificial desarrollado por xAI, en más de 5.000 escuelas públicas", aunque no se conocen los costos del programa.