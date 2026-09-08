Ministro de Interior de Portugal dice que no dimitirá mientras el primer ministro lo apoye

El ministro hizo esta declaración durante su comparecencia este martes ante una comisión parlamentaria apenas horas antes de que se debata la moción, presentada por el partido ultraderechista Chega (líder de la oposición), pero que previsiblemente no prosperará debido a la abstención anunciada por el Partido Socialista (PS, tercera fuerza en la unicameral Asamblea de la República lusa).

"¿Cuándo me voy? Cuando el Gobierno termine o cuando el primer ministro lo entienda", aseveró el responsable del Interior en su intervención, en la que reconoció haber cometido "algunos errores" durante su gestión al frente de la PJ, pero recalcó que nunca quiso "perjudicar al Estado o el interés público".

"Aguardemos con serenidad, como yo aguardo totalmente optimista y absolutamente tranquilo, al cierre de todas las investigaciones, todas las afirmaciones, todo lo que fue abierto y todo lo conocido", planteó.

El oficialista Partido Social Demócrata (PSD, centro derecha) defendió la gestión de Neves y destacó el dispositivo de combate a los incendios rurales desplegado este verano, entre otras iniciativas del ministro desde que asumió la cartera de Administración Interna, en febrero de este año, al tiempo que acusó a la ultraderecha de querer "destruir el Gobierno".

Entre los partidos de oposición, el grupo más crítico fue precisamente Chega, que en varias ocasiones le preguntó al ministro si estaba dispuesto a dimitir, además de acusarle de no esclarecer suficientemente los casos en los que está involucrado, pese a que aún no se ha notificado ninguna investigación formal contra él.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"El señor no tiene condiciones ni tiene credibilidad para seguir siendo ministro de la Administración Interna", afirmó el diputado de Chega Pedro Pinto.

El debate de la moción de censura, que requiere de mayoría absoluta para que prospere, está previsto para hoy mismo a partir de las 15.00 hora local (14.00 GMT) en una sesión extraordinaria de la Asamblea de la República. Le iniciativa tiene escasas posibilidades de prosperar.

La ultraderecha de Chega, liderada por André Ventura, presentó la iniciativa bajo el lema "Por el fin de un Gobierno sin autoridad política, incapaz de asumir responsabilidades y garantizar la confianza en las instituciones".

Luis Neves, responsable de la seguridad interior y anterior director nacional de la Policía Judicial portuguesa, ha quedado en el centro de varias controversias relacionadas con su etapa al frente de ese cuerpo.

La Fiscalía General de la República ha confirmado la existencia de tres investigaciones relacionadas con las polémicas que afectan al ministro, quien ha rechazado haber cometido delitos.