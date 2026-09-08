MSF alerta del colapso de atención sanitaria en Sudán por recortes de ayuda internacional

La organización médica advirtió en un comunicado de que la "población de Sudán se enfrenta a un acceso cada vez más limitado a la asistencia sanitaria, a medida que los centros de todo el país cierran sus puertas y el impacto de los recortes generalizados e históricos de la ayuda internacional por parte de los gobiernos comienza a hacerse notar".

Señaló que la retirada de apoyo a una crisis "que ya adolecía de una falta crónica de financiación priva a la población de una atención sanitaria vital y lleva al límite a los pocos hospitales que quedan".

Asimismo, de cara a la próxima reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Sudán, MSF reclamó a los gobiernos y a los donantes que protejan la financiación de los servicios sanitarios esenciales en el país y que proporcionen fondos transitorios y flexibles para evitar el cierre de los centros médicos que se encuentran en riesgo.

Con la retirada de las organizaciones humanitarias, "las clínicas locales se quedan sin los fondos ni los medicamentos necesarios para funcionar. Para los pacientes, esto supone tener que soportar viajes largos y peligrosos solo para recibir tratamiento", añadió la nota.

"La guerra está aumentando las necesidades de Sudán; los recortes de financiación están reduciendo la respuesta", declaró el coordinador general de MSF en Sudán, Mohamed Ibrahim, que insistió en que "los donantes deben proteger los servicios sanitarios esenciales".

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Tras el anuncio de Estados Unidos del cierre de su Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) en 2025, los fondos destinados a numerosos programas de ayuda en Sudán finalizaron en junio de este año.

Aunque Estados Unidos (EE.UU.) sigue siendo el principal donante en el país, muchos proveedores de asistencia sanitaria no han logrado encontrar financiación alternativa para mantener sus servicios, lo que ha obligado a cerrar centros de salud en distintas partes de Sudán, indicó la nota.

"Al igual que los profesionales sanitarios se enfrentaban a la inminente retirada del apoyo estadounidense, muchos gobiernos europeos también redujeron su ayuda a la población de Sudán", lamentó MSF.

La guerra en Sudán estalló en abril de 2023 entre el Ejército y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) y, desde entonces, decenas de miles de personas han muerto y alrededor de 14 millones se han visto obligadas a abandonar sus hogares, lo que ha convertido al país en el escenario de la mayor crisis de desplazamiento del planeta, según Naciones Unidas.