Nepal entrega 102 cadáveres de los 1.357 por la dificultad para su identificación

El último reporte de la Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA), publicado con datos hasta las 13:00 hora local (07:15 GMT) de este martes, precisa que la cifra oficial de víctimas mortales se elevó a 1.357 al sumar los fragmentos y cuerpos recuperados en los ocho distritos más castigados.

La Policía nepalí ha solicitado a los familiares de las víctimas que aporten fotografías y pruebas de parentesco en las comisarías locales para proceder con pruebas de ADN.

El número de personas cuyo paradero se desconoce en el país del Himalaya ha escalado a 5.326, una cifra que incluye a al menos 587 turistas extranjeros, entre ellos dos españoles.

En la vecina región china del Tíbet, también golpeada por la avalancha transfronteriza del pasado 26 de agosto, las autoridades mantienen el recuento en 43 fallecidos y 519 desaparecidos, elevando el balance conjunto a 1.400 muertos.

Las esperanzas en la "zona cero" se reavivaron durante el fin de semana tras el hallazgo con vida de varios sobrevivientes. Los equipos de emergencia rescataron a Chandrika Shrestha, una mujer de 64 años que sobrevivió once días sepultada en su vivienda del mercado de Betrawati (Nuwakot), y a un ciudadano chino atrapado en un túnel de la central hidroeléctrica Upper Trishuli-1 (Rasuwa).

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El Gobierno nepalí mantiene un despliegue sin precedentes con 21.402 efectivos del Ejército, la Policía y la Fuerza Armada operando sobre el terreno. Estas labores han permitido auxiliar y poner a salvo hasta el momento a 13.583 personas mediante rescates aéreos y terrestres.

Según el informe oficial de la NDRRMA, 6.827 heridos han recibido atención médica en hospitales y centros de campaña militar, mientras que 3.533 desplazados permanecen alojados en 39 centros de acogida provisionales distribuidos en áreas como Rasuwa, Nuwakot y Dhading.