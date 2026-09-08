Pacquiao lidera la lucha contra la pobreza en Filipinas

Pac-man, sobrenombre con el que es conocido de manera afectuosa en el archipiélago, tomará las riendas de la Comisión Nacional contra la Pobreza (CNAP), su primer cargo en el Gabinete tras una larga carrera política, tras ser nombrado hoy para el puesto por el presidente, Ferdinand Marcos Jr.

"Un campeón del pueblo filipino (...). Juntos acercaremos los programas gubernamentales a nuestras comunidades y brindaremos a más filipinos una oportunidad justa para una vida mejor", declaró Marcos en Facebook tras sumar a Pacquiao a su Administración.

Como coordinador principal de CNAP, un cargo equiparable al de ministro, Pacquiao, de 47 años, actuará como enlace directo entre el dirigente y representantes de 14 sectores poblacionales calificados por el país como vulnerables, incluidos agricultores, pescadores, indígenas o trabajadores informales.

Entre sus tareas figurarán el diseño y la planificación -junto a ministerios gubernamentales, como Salud o Desarrollo Social- de campañas nacionales para reducir la pobreza en el país y dar respuesta a las demandas de las comunidades más desfavorecidas.

Según datos del departamento de Estadística publicados en agosto, la pobreza en Filipinas se sitúa en el mínimo histórico y afecta a alrededor del 9,7 % de la población, lo que equivale a unos 11 millones de habitantes, de un total de 118.

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Entre 2023 y 2025, unos 6,5 millones de filipinos salieron de la pobreza, asegura Manila, que busca rebajar la cifra a una horquilla de entre el 8 y 9 % para 2028, año en el que Marcos terminará su mandato único de 6 años como presidente.

Pacquiao, que entrena con vistas a regresar al cuadrilátero antes de final de año, inició una prolífica carrera política en Filipinas al colgar los guantes de manera profesional que le llevó a ocupar un escaño en el Congreso (2010–2016), un asiento en el senado (2016-2022) y postularse como presidente en las elecciones de 2022, en las que se impuso Marcos.

De origen humilde, Pacquiao afirmó que a los 10 años abandonó la escuela para trabajar vendiendo pan y apoyar a su familia. En un discurso para postularse a la presidencia, el boxeador dijo que a menudo su familia solo tenía agua para pasar el día al no disponer de alimentos.