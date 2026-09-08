Penélope Cruz clama contra la manipulación ciudadana y espera que la juventud reaccione

"Cada vez somos más utilizados como marionetas y al mismo tiempo, cada vez es algo más obvio. Creo que quien toma las decisiones más gordas quizá los podemos contar con los dedos de dos manos, y a veces creo que con una nos va valdría también. Ese grado de manipulación me parece muy triste y realmente va tan rápido que parece que casi no da (tiempo) a reaccionar", dijo en la presentación del filme 'Bunker', en el que actúa con su pareja en la vida real, Javier Bardem.

La intérprete dijo ser una persona "optimista", pero admitió que ve ese tema "bastante oscuro y preocupante".

"Estamos realmente en riesgo de perder la conexión humana y es una cosa que si no se entrena no se va a tener. Mi esperanza es que la gente joven creo que realmente se está dando cuenta de la manipulación y yo espero que reaccione, porque son muy inteligentes", afirmó.

Cruz celebró que la juventud habla "más de política ahora que nunca antes" y criticó la falta de empatía de quienes "después de cargarse miles y millones de puestos de trabajo, tienen la desfachatez de decir que la gente tendrá mucho tiempo libre".

"¿Tiempo libre para hacer qué? Porque para mí el tiempo libre sin propósito, para mí y para cualquiera, y más si hablamos de la gente joven, es igual a depresión profunda. Entonces me pregunto realmente ¿qué gen les falta que les hace perder la empatía, o qué mundo quieren dejar si ya no es por ellos, a sus hijos, a sus nietos, a la siguientes generaciones?".

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En 'Bunker', dirigida por el cineasta francés Florian Zeller, Miguel (Bardem) y Sofía (Cruz) son un matrimonio acomodado que vive en Londres con sus dos hijas. La unidad de la pareja se resquebraja cuando un multimillonario le encarga a él, arquitecto, la construcción de un búnker en Hawái para protegerse.

El dilema sobre si debe aceptarlo pone sobre la mesa frustraciones acumuladas a lo largo de años de convivencia y extiende el debate hacia el aislamiento de los más ricos o la brecha social.

Esta 83 edición de la Mostra se celebra del 2 al 12 de septiembre y entre sus 21 cintas en competición tiene otras como 'Primetime', de Lance Oppenheim, con Robert Pattinson; 'Company', de Casey Affleck, proyectada este martes, o 'Wild Horse Nine', de Martin McDonagh, con John Malkovich y Sam Rockwell.