Perú retrocede una década en el índice PISA al registrar niveles similares a 2015

De acuerdo con los resultados del último informe PISA publicados este martes, en el que se mide cada tres años el rendimiento de estudiantes de 15 años en ciencia, matemáticas y comprensión lectora, Perú ronda el cuarto inferior de un total de 91 países evaluados en 2025.

En ciencia, donde China es líder con 597 puntos y el promedio de la OCDE es de 484, Perú no ha tenido prácticamente avances desde 2015, cuando registró 397 puntos.

En 2025 quedó en el lugar 69 en ciencia con 406 puntos, dos menos que en 2022, lo que le hizo descender once posiciones en el ránking.

En lectura, con Singapur en primer lugar con 535 puntos y la OCDE en 463, Perú cayó seis posiciones en el ránking hasta el puesto 61 con 390 puntos, ocho menos que las 398 de 2015 y dieciocho menos que los 408 logrado en 2022.

Asimismo, en matemáticas, donde China lidera la clasificación con 612 puntos y la OCDE registra 465 unidades, el país andino desciende nueve lugares hasta la posición 66 con 382 puntos, cinco menos que los 387 de 2015 y nueve menos que los 391 de 2022.

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En comparación con los resultados de 2015, la proporción de resultados con puntuaciones más bajas no cambió significativamente en matemáticas ni lectura, y bajó en seis puntos porcentuales en ciencia.

El 36 % de los estudiantes evaluados en Perú estaban en el cuarto inferior de la escala socioeconómica, los más desfavorecidos dentro de las pruebas PISA, con un resultado de 379 puntos en ciencia, mientras que sus pares de China y Turquía lograron resultados significativamente más altos.

No obstante, la diferencia de resultados entre los estudiantes del nivel scioeconómico más alto y aquellos de la escala más bajo fue de 78 puntos, una diferencia similar a la de estos dos mismos grupos en el promedio de países de la OCDE.

El 10 % de los estudiantes menos aventajados por su condición socioeconómica estuvieron en el primer cuarto de puntuaciones más altas, similar también al promedio de la OCDE que es de 12 %.

En Perú, las pruebas PISA fueron realizadas en 2025 por un total de 6.991 estudiantes de 260 escuelas, lo que representa un universo de 519.700 estudiantes de 15 años de edad. Un muestra similar de estudiantes de las mismas escuelas realizaron las pruebas de inglés como idioma extranjero.