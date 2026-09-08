Portugal compra a Amancio Ortega el 13,7 % de la estratégica REN por unos 380 millones

La operación supone el regreso del Estado al capital de una compañía considerada estratégica para Portugal y la salida completa de Pontegadea de REN, según la información comunicada por la empresa al mercado.

Pontegadea transmitió a la empresa pública Parpública 91.723.676 acciones de REN, equivalentes al 13,7 % de su capital, con lo que la sociedad de Ortega ha pasado a tener el 0 % de los derechos de voto, de acuerdo con la comunicación de participación cualificada publicada por REN.

La transacción culmina el contrato de compraventa suscrito el pasado 14 de agosto entre Pontegadea y Parpública, que estaba condicionado al visto previo del Tribunal de Cuentas portugués.

REN comunicó este lunes al mercado que se había verificado la condición suspensiva establecida para completar la operación.

El precio no figura en las comunicaciones oficiales de REN consultadas por EFE ya que no ha sido divulgado oficialmente. El diario portugués Jornal Económico informó en agosto de que asciende a 380 millones de euros, según el contrato remitido al Tribunal de Cuentas, una cifra que posteriormente han recogido otros medios portugueses y españoles.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La adquisición devuelve al Estado portugués al accionariado de REN doce años después de que vendiera en 2014 el último 11 % que conservaba en la compañía, según consta en la información corporativa de la propia REN.

El primer ministro portugués, Luís Montenegro, defendió en agosto que la entrada del Estado responde a razones estratégicas y de seguridad energética y descartó que el objetivo sea renacionalizar la empresa.

El ministro de la Presidencia, António Leitão Amaro, justificó posteriormente la existencia de una prima sobre la cotización por la dimensión e influencia que otorga una participación del 13,7 % y por la reducida liquidez bursátil de REN, aunque entonces remitió al Ministerio de Finanzas para conocer el precio definitivo de la operación.

REN gestiona infraestructuras esenciales de transporte de electricidad y gas en Portugal. El principal accionista de la compañía es la estatal china State Grid, con un 25 % del capital, mientras que la participación adquirida por Parpública convierte al Estado portugués en su segundo mayor accionista.