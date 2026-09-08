Soldados israelíes matan a un palestino de 28 años en redada para "frustar un atentado"

El Ministerio de Sanidad palestino informó de que el fallecido es Abdul Karim Muhamad Jader Suleiman, que murió a causa de los disparos de los soldados israelíes en la localidad palestina de Aqraba, cercana a la ciudad de Nablus.

En esa zona se producen habitualmente ataques de colonos israelíes a palestinos, que van desde quema de casas, robo de ganado o palizas y asesinatos, y que en la gran mayoría de los casos quedan impunes.

Este lunes, en la aldea de Usarin de la misma zona, un palestino atacó a un colono israelí con un cuchillo y fue luego abatido por las tropas israelíes, lo que provocó la reacción del ministro israelí de Defensa, Israel Katz, advirtiendo de una "guerra total" si hay una nueva intifada en Cisjordania.

Tras el ataque, el Ejército israelí lanzó esta operación que buscaba, según un comunicado, evitar un atentado en la zona.

"En la zona de Aqraba, soldados fueron para interrogar a un terrorista perteneciente a una organización terrorista. Al llegar, el terrorista les arrojó un cóctel molotov improvisado y un artefacto explosivo improvisado", dijo el Ejército sin concretar la organización de la que supuestamente formaba parte, añadiendo que no se produjeron heridos entre sus tropas.

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Luego, indica, los soldados mataron al joven, que, según su versión, llevaba un cuchillo.

A resultas de la operación, que conllevó registros en 70 ubicaciones y el interrogatorio de 60 personas, el Ejército indica que detuvo a cuatro personas, entre ellas "tres terroristas implicados en el tráfico de armas y un terrorista que planeaba perpetrar un atentado inminente".